Wittchen odnotowało 17,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 17,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,66 mln zł wobec 29,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,07 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 118,15 mln zł rok wcześniej.

"Niższa dynamika wzrostów rok do roku w trzecim kwartale br. wynika z efektu wysokiej bazy z ubiegłego roku (popandemiczne odbicie sprzedaży detalicznej oraz wzmożone zakupy walizek i akcesoriów podróżnych realizowane przez uchodźców z Ukrainy) oraz słabnących nastrojów konsumentów (spadek sprzedaży detalicznej w kategoriach tekstylia, odzież, obuwie sięgający w trzecim kwartale od blisko 5% w lipcu do ponad 16% we wrześniu br.). Negatywny wpływ na rentowność na poziomie wyniku operacyjnego miały natomiast m.in. wyższe koszty energii, wynagrodzeń, transportu i czynszów w galeriach handlowych. Dodatkowo, ciepły i suchy początek tegorocznej jesieni nie sprzyjał zakupom jesienno-zimowego asortymentu" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W trzecim kwartale br. zwiększyliśmy przychody i utrzymaliśmy marżę na sprzedaży, mimo trudnego otoczenia rynkowego. Cała branża odczuwa pogorszenie nastrojów konsumenckich, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy, w związku z gorszą sytuacją gospodarczą i podwyższoną inflacją oraz rosnącą niepewnością geopolityczną. Wprowadzamy działania prosprzedażowe i staramy się poprawiać efektywność na każdym etapie działalności. Kontrola kosztów i ochrona marży jest obecnie naszym priorytetem. Wierzymy, że te działania przyniosą oczekiwane efekty, ale wymagają czasu" - skomentował prezes Jędrzej Wittchen, cytowany w materiale.

Działania zmierzające do poprawy efektywności obejmują m.in. logistykę, w tym redukcję kosztów transportu z magazynu do salonów w Polsce, jak i na rynki zagraniczne. Firma podniosła również wysokość progu minimalnego zamówienia w sklepach online, dla którego klienci otrzymują opcję darmowej dostawy, zarówno w Polsce jak i na innych rynkach.

"Analizujemy i optymalizujemy wydatki praktycznie we wszystkich obszarach, w tym w logistyce i marketingu. Efekty tych działań będą rozłożone w czasie, część zaczyna już być widoczna, a kolejne będą zauważalne w kolejnych kwartałach. Analizujemy również potencjał sprzedażowy i rentowność naszych stacjonarnych punktów sprzedaży. Rozmawiamy z operatorami galerii handlowych o stawkach najmu. Priorytetem jest przywrócenie trwałej rentowności salonom będącym przejściowo pod kreską, których na szczęście jest niewiele w całej naszej sieci sprzedaży" - wskazał Jędrzej Wittchen.

Grupa prowadzi aktywne działania prosprzedażowe zmierzające do poszerzenia bazy klientów i zwiększenia sprzedaży w Polsce i na rynkach zagranicznych. Mocniej stawia na cross-selling różnych kategorii produktów, by zwiększyć efektywność i rentowność sprzedaży. Chce to osiągnąć również poprzez zmiany ekspozycji w sklepach i utrzymanie wysokiej jakości obsługi klienta. Wittchen systematycznie wprowadza też do sprzedaży nowy asortyment odzieży, butów, torebek (m.in. z kolekcji Young) i innych akcesoriów pod kątem zmieniających się preferencji klientów, wskazano w komunikacie.

"Czwarty kwartał, w szczególności okres przedświąteczny, jest w naszej branży sezonowo najlepszym w roku. Jesteśmy do niego dobrze przygotowani m.in. pod względem zatowarowania. Cały zespół sprzedażowy jest zmotywowany do działań na rzecz poprawy efektywności i osiągnięcia wyznaczonych celów. Biorąc jednak pod uwagę osłabienie popytu konsumenckiego i utrzymującą się presją kosztową, jesteśmy ostrożni wobec oczekiwań dotyczących ostatniego kwartału bieżącego roku" - wskazał prezes.

Na rynkach zagranicznych Grupa prowadzi sprzedaż poprzez platformy marketplace, własne e-sklepy (w 6 krajach) oraz salony stacjonarne, tzw. showroomy.

"Współpraca z uznanymi marketplace'ami wspiera budowę marki Wittchen na nowych rynkach. Jesteśmy obecni z naszym asortymentem na największych platformach zakupowych, by dotrzeć do zróżnicowanej grupy potencjalnych klientów. Zawieramy nowe umowy również z mniejszymi platformami e-commerce, m.in. w Niemczech, co dodatkowo zwiększa ekspozycję naszej marki" - powiedział Wittchen.

Poza Polską, Grupa Wittchen posiada własne sklepy stacjonarne w Czechach, Węgrzech, Ukrainie (placówki franczyzowe), a od tego roku również w Słowacji (pierwszy salon został otwarty w listopadzie w Bratysławie). W grudniu br. pierwszy showroom z logo Wittchen pojawi się w stolicy Rumunii, a w przyszłym roku Grupa planuje - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - otwarcie własnych salonów w krajach niemieckojęzycznych.

"Mamy bardzo mocną i rozpoznawalną markę na polskim rynku. Jednocześnie mamy ambicje, aby jeszcze dynamiczniej rozwijać się na rynkach zagranicznych. Konsekwentnie realizujemy plan ekspansji międzynarodowej. Poza Polską, najwięcej przychodów generujemy obecnie, poprzez kanał e-commerce, na rynku niemieckim, gdzie przygotowujemy się do otwarcia salonów stacjonarnych w 2024 roku. Szykujemy się również do uruchomienia showroomu w Austrii" - zapowiedział prezes.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 40,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 33,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 334,81 mln zł w porównaniu z 269,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 42,22 mln zł wobec 32,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 406 mln zł w 2022 r.

