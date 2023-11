Creepy Jar odnotował 6,31 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 10,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 5,48 mln zł wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,8 mln zł i spadł o 45% r/r.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,11 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 14,96 mln zł rok wcześniej.

W III kwartale 2023 r. 49% przychodów netto ze sprzedaży zostało wygenerowanych na platformie PC/Steam, z kolei sprzedaż na konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox stanowiła 25% przychodów spółki. Pozostałe 26% stanowią tantiemy od podmiotów, którym spółka udzieliła licencji na portowanie i dystrybucję "Green Hell" na Nintendo Switch oraz platformy wirtualnej rzeczywistości, wynika z raportu.

"W III kwartale 2023 r. spółka wypracowała 5,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej (spadek o 46% r/r) i 5,8 mln zł EBITDA (spadek o 45% r/r). W efekcie osiągnęła rentowność EBIT na poziomie 60% i 63% rentowności EBITDA. Zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 6,3 mln zł (spadek o 41% r/r), z kolei marża netto 69% (spadek o 3 pkt proc. r/r)" - czytamy w raporcie.

Koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2023 r. wyniosły 3,4 mln zł względem 4,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. (spadek o 31% r/r). Największe pozycje stanowiły usługi obce w kwocie 1,5 mln zł (wzrost o 20% r/r), która to pozycja obejmowała m.in. koszty produkcji dodatków ("Storage and Transportation" na PC oraz "Building Update" na konsole PlayStation i Xbox), a także wynagrodzenia w wysokości 1,1 mln zł. Amortyzacja w raportowanym okresie wyniosła 0,3 mln zł. W III kwartale 2023 r. nie zostały ujęte koszty związane z programem motywacyjnym spółki na lata 2023-2025. Pierwsze naliczenie kosztów nowego programu motywacyjnego jest uzależnione od zawarcia odpowiednich umów uczestnictwa. Spółka spodziewa się, że odbędzie się to do końca 2023 r., podano również.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 19,12 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 29,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 29,05 mln zł w porównaniu z 43,05 mln zł rok wcześniej.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)