Komputronik odnotował 7,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień-wrzesień 2023) wobec 17,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 8,12 mln zł wobec 8,07 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,4 mln zł wobec 17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,66 mln zł w I półroczu wobec 880 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsza połowa 2023 roku obrotowego była najcięższym okresem od wielu lat. Wpływ na to miały głównie dwa czynniki; silne umocnienie się złotówki oraz spore nadwyżki towarowe na rynkach europejskich. Oba te czynniki powodowały, że z jednej strony oferta Grupy na tle cen głównie zachodnich konkurentów nie była zbyt atrakcyjna, a z drugiej strony czynniki te skutkowały napływem do kraju dużej ilości towarów spoza oficjalnych kanałów dystrybucji. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu udało się maksymalizować sprzedaż optymalnie wykorzystując posiadane zasoby. Sprzedaż Grupy przez okres 6 miesięcy bieżącego roku obrotowego, tj. przez okres od kwietnia do września 2023 roku wyniosła 763,7 mln zł i była o 13,2% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w sprawozdaniu do raportu półrocznego.

W ocenie zarządu sytuacja rynkowa jaka miała miejsce w pierwszej połowie 2023 roku obrotowego ma charakter przejściowy i zaczęła stabilizować się po okresie wakacyjnym. Biorąc to pod uwagę można uznać, że sytuacja emitenta jest stabilna i wykazuje na utrzymanie zdolności do generowania zysków przez Grupę, podano.

"Działalność Grupy jest nadal stabilna, wyniki finansowe w pierwszej połowie roku nie są satysfakcjonujące, jednak dostrzegamy stopniowe poprawianie się sytuacji rynkowej począwszy od września. W końcówce tego roku kalendarzowego widzimy ożywienie i ten okres na pewno zaliczymy do bardziej udanych" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Wojciech Buczkowski.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023/2024 wyniosła 8,26 mln zł wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik to dystrybutor sprzętu IT. Posiada sklep internetowy oraz sieć sklepów stacjonarnych w całym kraju. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)