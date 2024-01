Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,36 proc. i wyniósł 38.001,81 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,22 proc. i wyniósł 4.850,43 pkt.

Reklama

Nasdaq Composite wzrósł o 0,32 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.360,29 pkt.

Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 1,92 proc., do 1.981,63 pkt.

Reklama

Indeks zmienności VIX spadł o 0,53 proc., do 13,23 pkt.

"To prawie jak strach przed przegapieniem" – powiedział Brian Price, szef zarządzania inwestycjami w Commonwealth Financial, komentując zachowanie inwestorów na amerykańskich giełdach.

"Na początku roku mieliśmy do czynienia z pewną zmiennością, ponieważ inwestorzy być może zrównoważyli portfele i chcieli osiągnąć pewne zyski. Ale teraz wygląda na to, że po prostu wznawiamy trend, który był wyraźnie obecny w czwartym kwartale" - dodał.

Według narzędzia FedWatch należącego do CME Group inwestorzy obniżyli oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych w marcu do 44 proc. z ponad 80 proc. pod koniec zeszłego roku.

Notowania

„Wkraczamy w otoczenie, w którym spowolnienie gospodarcze będzie raczej zakończone miękkim lądowaniem, a jednocześnie mówimy o obniżkach stóp procentowych. To wszystko wygląda całkiem pozytywnie dla rynku akcji” – powiedziała Jun Bei Liu, zarządzająca funduszem w Tribeca Investment Partners.

Indeksy Philadelphia SE Semiconductor i indeks S&P 500 Information Technology wzrosły w styczniu o prawie 5 proc., osiągając w zeszłym tygodniu najwyższe poziomy w historii.

Nvidia zyskała ponad 1 proc., a Advanced Micro Devices stracił około 1 proc., po osiągnięciu najwyższych poziomów w piątek.

Micron Technology zyskał na koniec dnia ponad 2 proc.

Marvell Technology, Qualcomm, Alphabet, Meta Platforms i Tesla poruszały się wokół poziomu zamknięcia z piątku.

W tym tygodniu raporty finansowe za IV kw. opublikują m.in. Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel i Johnson & Johnson. United Airlines Holdings i Zions Bancorp opublikują informacje o swoich wynikach po zamknięciu poniedziałkowej sesji.

Jak dotąd 84,6 proc. spółek z indeksu S&P 500, które podały wyniki, przekroczyło oczekiwania analityków dotyczące zysków, w porównaniu z wynikiem na poziomie 93,1 proc. odnotowanym w pierwszym tygodniu sezonu wyników.

Macy's wzrósł o ponad 3 proc. po odrzuceniu propozycji 5,8 miliarda dolarów, aby wyprowadzić tę sieć detaliczną z giełdy. detalistę.

Akcje SolarEdge wzrosły o ponad 4 proc. po tym, jak firma ogłosiła, że zwolni 16 proc. swojej siły roboczej.

Archer-Daniels-Midland spadł o ponad 22 proc. po publikacji słabych prognoz dotyczących zysków i wysłaniu dyrektora finansowego Vikrama Luthara na urlop w związku z dochodzeniem związanym z praktykami księgowymi.

B Riley Finanse spadł o ponad 4 proc. po tym, jak Bloomberg poinformował, że organy regulacyjne badają transakcje z klientem powiązanym z oszustwami związanymi z papierami wartościowymi.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w grudniu spadł o 0,1 proc. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,3 proc. Miesiąc wcześniej indeks spadł o 0,5 proc. mdm.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 75,01 USD za baryłkę, po wzroście o 2,18 proc., a marcowe futures na Brent rosną o 1,64 proc. do 79,85 USD/b. (PAP)