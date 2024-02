Budimex planuje dalszą dywersyfikację portfela grupy w 2024 r. i uruchomienie działalności na Łotwie, poinformował członek zarządu Maciej Olek.

"Chcemy mieć zdywersyfikowany portfel działalności, stąd rozwój spółek niebudowlanych jak FB Serwis, Mostostal, czy segment Mobility. Chcemy uruchomić działalność na Łotwie - to nasz główny cel w ramach działalności zagranicznej na ten rok. Przyglądamy się całej Pribałtice. Z kolei w Niemczech będzie to rok budowy pozycji rynkowej, a w Czechach zakładamy stałą obecność" - powiedział Olek na spotkaniu z dziennikarzami.

Dodał, że Budimex (według danych po III kw. 2023 r.) czeka na podpisanie umów na kwotę 2,5 mld zł i ma ok. 10 mld zł w złożonych najkorzystniejszych ofertach.

"W 2024 roku czekamy na środki europejskie. Wiemy już, że będą, ale jeszcze nie wiadomo kiedy fizycznie. Procedura jest dość długa, raczej trafią do Polski w II połowie roku. Mam nadzieję, że zostaną uruchomione wszystkie programy z KPO, z funduszem spójności na czele. Ponadto jest to kolejny rok zbliżania się do realizacji elektrowni atomowej. Jesteśmy tu w ścisłym kontakcie z partnerem technologicznym i budowlanym. W kolejnych latach - jeśli nie zdarzy się nic niespodziewanego - to zaczną się roboty na pierwszej elektrowni" - wymienił członek zarządu.

Wskazał ponadto, że Budimex liczy, że pojawi się lepiej zorganizowany plan modernizacji linii przesyłowych.

"Liczymy tu na przełom, bo potrzeby są gigantyczne. Mamy plany by w tych projektach uczestniczyć" - zaznaczył Olek.

Zwrócił też uwagę, że nad CPK wisi aktualnie znak zapytania.

"Pewnie w tym roku decyzja w tej kwestii zapadnie. Liczymy, że nawet jeśli nie powstanie lotnisko, to komponent kolejowy będzie realizowany, bo Polska potrzebuje kolei dużych prędkości też dla przewozów towarowych, intermodalnych. W hydrotechnice są plany inwestycyjne na Pomorzu i dotyczące rzek. Liczymy, że decyzje tu też powinny w końcu zapaść. W kwestii zielonej energii (farmy na Bałtyku, fotowoltaika) mamy oczywiście plany realizacyjne i budowę własnego portfela z celem osiągnięcie łącznych mocy rzędu 500 MW (BXF Energia ma aktualnie 7 MW, a w końcowej fazie jest projekt Magnolia na 14 MW)" - wymienił członek zarządu Budimeksu.

21 grudnia 2023 r. podpisano umowę na budowę linii kolejowej Rail Baltica na Łotwie. W ramach kontraktu wartego 3,7 mld euro, zwycięskie konsorcjum ERB RAIL, w skład którego wchodzą: francuski Eiffage Génie Civil, polski Budimex i włoski Rizzani de Eccher, zbuduje 230-kilometrową kolej dużych prędkości.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)