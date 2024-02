Kryptowaluty to bardzo niestabilna inwestycja. W listopadzie 2022 r. bitcoiny kosztowały mniej niż jedną trzecią jej obecnej wartości.

Reklama

W tamtym czasie, w wyniku upadku FTX, jednej z największych wówczas giełd kryptowalut, bitcoin potaniał o ponad 75 proc. Od tego czasu cena kryprowaluty wzrosła, choć wciąż trochę brakuje jej do szczytu z listopada 2021 r. Wtedy za bitcoina trzeba było zapłacić prawie 69 tys. dolarów.

Jak podał CNBC, niedawny wzrost cen jest w dużej mierze związany z wprowadzeniem na rynek 11 stycznia ETF-ów typu spot, które umożliwiają zwykłym inwestorom kupowanie udziałów w bitcoinach na regulowanych giełdach papierów wartościowych, a nie na giełdach kryptowalut.

Reklama

Historyczne stopy zwrotu z inwestycji w BTC

Portal CNBC sprawdził, ile można było zarobić na bitcoinach, inwestując 1000 dolarów w kryptowalutę w różnych okresach - jeden, pięć lub 10 lat temu.

Obliczenia CNBC opierają się na cenie tokena wynoszącej 51 793 dolarów na dzień 14 lutego.

Oto wynik tych wyliczeń:

Roczna inwestycja w bitcoin

W ciągu ostatniego roku wartość bitcoina wzrosła o 133 proc. Czyli, ze 1000 dolarów zainwestowanych rok temu w kryptowalutę, dziś mielibyśmy około 2331 dolarów.

5-letnia inwestycja w bitcoin

Jeśli pięć lat temu zainwestowałbyś 1000 dolarów w bitcoin, inwestycja ta dałaby zysk na poziomie 1352 proc. Nasz 1 tys. dol. 14 lutego zamienił się w 14 524 dolarów.

10-letnia inwestycja w bitcoin

Dziesięć lat do długi horyzont inwestycyjny, ale w tym przypadku bardzo lukratywny. Jeśli 10 lat temu kupiłeś bitcoiny za 1000 dolarów, to 14 lutego byłyby one warte około 77 443 dolarów, wzrost o 7644 proc.