Grupa Kruk zanotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 256 mln zł w IV kw. 2023 r., a wstępna EBITDA gotówkowa Grupy wyniosła 484 mln zł, podała spółka prezentując wstępne szacunkowe dane.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. szacunkowy skonsolidowany zysk netto wyniósł 1 012 mln zł, a wstępna EBITDA gotówkowa 2 104 mln zł, podano. Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej Grupy Kruk na koniec IV kw. 2023 roku wynosi 2,4x.

"Według naszych szacunków zysk netto, jak i EBITDA gotówkowa za 2023 rok osiągnąć mogą poziom dla nas rekordowy i razem z inwestycjami powyżej 2,9 mld zł, spłatami powyżej 3 mld zł pokazują naszą dobrą kondycję i silną pozycję rynkową. Doskonalimy operacyjne procesy zarówno w Polsce jak i międzynarodowo, skąd pochodzi już większa cześć inwestycji i spłat. Rozpoznajemy nowy rynek, poprzez pierwsze niewielkie inwestycje w portfele we Francji. Skupiamy się też na transformacji technologicznej jaką przechodzimy" - powiedział CEO i prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

"Z szacunkowym wynikiem na poziomie 1 mld zł oraz z inwestycjami w portfele wierzytelności, które przez ostatnie 3 lata wyniosły 7,1 mld zł, tj. prawie połowę 25-letnich inwestycji Kruka, weszliśmy na zupełnie inny poziom rozwoju. Dla przypomnienia, przed 4 laty, mieliśmy zyski na poziomie około 300 mln zł, a inwestycje stanowiły czwartą część ubiegłorocznych. Dziś jesteśmy jedną z największych firm w naszej branży na świecie. Chcemy dobrze wykorzystywać ten czas zarówno inwestując w nowe portfele, jak i pracując na już posiadanych na bilansie wierzytelnościach - szykując się do kolejnych wzrostów w przyszłości. Podkreślę, że nasze aktywa są długoterminowe, rekordowe zeszłoroczne inwestycje będą się przekładać na nasze zyski przez przynajmniej kilkanaście następnych lat – jesteśmy bardziej maratończykami niż sprinterami. Jednocześnie, przy takim wzroście inwestycji wzrósł nam wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej do szacowanego poziomu 2,4. Szerszego komentarza udzielimy przy okazji publikacji wyników po 4 kwartale 2023" - dodał.

Niezaudytowane dane finansowe za IV kw. 2023 r. Grupa opublikuje 27 lutego 2024 roku, a dane zaudytowane za 2023 rok - 27 marca 2024 r.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)