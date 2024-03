GPW Benchmark poinformował, że w ramach rocznej rewizji portfeli indeksów, która nastąpi po sesji 15 marca 2024 r. Budimex zastąpi Asseco Poland w indeksie WIG20 i WIG20TR, podała spółka.

„Powrót po 20 latach przerwy do WIG20 stanowi potwierdzenie pozycji na krajowym rynku giełdowym. Dołączenie do tego grona to nie tylko prestiż, ale także nowe wyzwania i możliwości. Jesteśmy przekonani, że obecność w indeksie WIG20 zyskamy dodatkową widoczność inwestorów krajowych oraz zagranicznych. To także odpowiedzialność i zobowiązanie za rozwój polskiego rynku kapitałowego i gospodarki polski, której jesteśmy istotną częścią" – czytamy w komunikacie Budimeksu. .

GPW Benchmark podął również, że udział PKO BP w WIG20 i WIG20TR zostanie ograniczonydo 15%.

Reklama

WIG40 i WIG40TR opuszczą Budimex, Bumech, Synthaverse i ZE PAK, a na ich miejsce wejdą AB, Asseco Poland, Rainbow Tours i Synektik. Udział Banku ING Bank Śląski w obu indeksach zostanie ograniczony do 10%

W indeksach sWIG80 oraz sWIG80TR pojawią się spółki Asseco SEE, Bumech Synthaverse i ZE PAK, opuszczą je AB, Rainbow Tours, Rawlplug i Synektik.

Reklama

W indeksach WIG30 oraz WIG30TR Benefit System zastąpi Bogdankę.

(ISBnews)