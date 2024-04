DataWalk odnotował 28,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 116,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 20,16 mln zł wobec 129,49 mln zł straty rok wcześniej.

Strata EBITDA wyniosła 15,58 mln zł wobec 126,39 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana strata EBITDA wyniosła odpowiednio: 33,87 mln zł wobec 23,31 mln zł straty rok wcześniej.

"Środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFO) Grupy wyniosły w 2023 r. -34 024 tys. zł, na co największy wpływ miała strata operacyjna skorygowana o amortyzację, koszty programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartości aktywów (EBITDA skorygowana) w kwocie -33 874 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,76 mln zł w 2023 r. wobec 33,35 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku przychody ze sprzedaży licencji wyniosły 11 971 tys. zł, stanowiły 46% przychodów Grupy ogółem i były o 35% niższe niż w 2022 r. Spadek przychodów z tytułu licencji w porównaniu z okresem porównawczym wynika w szczególności z mniejszej liczby pozyskanych nowych klientów, którzy zdecydowali się na zakup platformy DataWalk. W 2023 Grupa pozyskała sześciu nowych klientów, podczas gdy 2022 roku pozyskano ośmiu nowych klientów. Jest to przede wszystkim wynik podjęcia szeregu kluczowych działań przygotowujących Grupę do kolejnego etapu rozwoju, przebudowując m.in. proces wdrożeniowy, egzekwując przesunięcie procesów go-to-market do innej półki cenowej i zmieniając tym samym koncentrację sprzedażową. To z kolei skutkowało przesunięciem procesów zakupowych na 2024 rok, wynikający ze skomplikowanych procesów organizacyjnych i korporacyjnych dla tak dużych i złożonych kontraktów" - czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży usług wdrożeniowych wyniosły 4 171 tys. zł i były o 25% niższe w porównaniu do 2022 r. Z kolei wartość przychodów z tyt. świadczenia usług asysty technicznej w omawianym okresie wyniosła 9 266 tys. zł, odpowiadała za 36% przychodów Grupy ogółem i była o 10% wyższa niż w porównywalnym okresie. Pozostałe przychody wynikają w szczególności z realizacji usług dodatkowych związanych z oprogramowaniem DataWalk, wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 56,2 mln zł wobec 61,97 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

