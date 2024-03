DataWalk miał 15,7 mln zł straty EBITDA w 2023 r. wobec 126,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Przychody, zgodnie z oczekiwaniami analityków, wyniosły w tym okresie 25,8 mln zł - w porównaniu do 2022 roku stanowi to spadek o 23%, podano także.

Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację, koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów (EBITDA skorygowana) wyniósł 33,99 mln zł straty wobec 23,31 mln zł straty w 2022 r., podano.

"W zeszłym roku podjęliśmy szereg kluczowych działań przygotowujących spółkę do kolejnego etapu rozwoju, przebudowując m.in. proces wdrożeniowy, decydując o wejściu do wyższej ligi cenowej i zmieniając tym samym koncentrację sprzedażową. Niestety średnioterminowo odbiło się to znacząco na naszych przychodach, które za 2023 rok są istotnie poniżej naszych oczekiwań. Spowodowane jest to przede wszystkim przesunięciem procesów zakupowych na 2024 rok, wynikającym ze skomplikowanych procesów organizacyjnych i korporacyjnych dla tak dużych i złożonych kontraktów" - powiedział prezes Paweł Wieczyński, cytowany w komunikacie.

Najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy w 2023 r. miały:

i. zmniejszenie kosztów związanych z programem motywacyjnym płatnym w formie akcji w łącznej kwocie 124 312 tys. zł w stosunku do okresu porównywalnego, kiedy Grupa, po raz pierwszy, ujęła w sprawozdaniu finansowym wycenę programu motywacyjnego zgodnie z MSSF 2 (koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Data Walk);

ii. spadek przychodów ze sprzedaży wynoszący 7 587 tys. zł (o 23% w stosunku do okresu porównywalnego);

iii. wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych Grupy związany z rozwojem działalności zarówno w obszarze zwiększania liczebności kadry specjalistów w zakresie wdrożeń, programowania i sprzedaży, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową, wynoszący 7 422 tys. zł (o 18% w stosunku do okresu porównywalnego);

iv. zwiększenie kosztów wynikające z dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów niematerialnych w łącznej kwocie 3 824 tys. zł, zgodnie z MSR 36 (o 73% w stosunku do okresu porównywalnego - koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Data Walk), w oparciu o aktualne testy na utratę wartości, wskazano również.

"Wyniki za IV kwartał 2023 oraz prognozowane dane pokazują powrót na ścieżkę wzrostu i w tym roku celujemy w znacznie wyższy niż 70% wzrost przychodów. Zamierzamy pokazać dużą część z tych sukcesów jeszcze w pierwszej połowie tego roku" - dodał Wieczyński.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)