Zróżnicowane wyniki głównych indeksów giełdowych

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,67 proc. i wyniósł 39.411,21 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,31 proc. i wyniósł 5.447,87 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,09 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.496,82 pkt.

Zmiany w indeksach o średniej kapitalizacji oraz wskaźniku zmienności

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,63 proc. do 2.034,82 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 1,29 proc., do 13,37 pkt.

Różnorodne wyniki sektorowe podczas poniedziałkowej sesji

Podczas poniedziałkowej sesji akcje spółek technologicznych spadły ponad 2 proc. Firmy energetyczne zyskały 2,7 proc., a instytucje finansowe i firmy użyteczności publicznej podrożały prawie 1 proc.

Akcje Nvidii spadły prawie 7 proc. po spadku o ponad 4 proc. w ciągu zeszłego tygodnia, kończąc serię ośmiu tygodni na plusie.

Opinie ekspertów na temat przyszłości akcji Nvidii

„Ekstremalne wzrosty wyceny mogą w przyszłości napotkać pewne przeszkody. Nie jest to oskarżenie co do fundamentów Nvidii, ale raczej zalecamy większą ostrożność wobec tego, jak mocno i jak szybko zmieniły się kursy jej akcji” — powiedziała o firmie Nvidia Katie Nixon, dyrektor ds. informatyki w Northern Trust Wealth Management.

„Akcje spółek technologicznych nadal są w centrum uwagi. Nie pamiętam, kiedy jedna spółka jak Nvidia miała tak duży wpływ na rynek, a to naprawdę był kluczowy czynnik napędzający ruchy rynkowe w ostatnim czasie” — powiedziała Emily Roland, strateg inwestycyjna w John Hancock Investment Management.

Kluczowe dane makroekonomiczne z USA wpływają na rynki

W tym tygodniu uwaga rynków finansowych skupi się na danych makro, w tym deflatorze PCE za maj z USA. Według danych LSEG, rynki wyceniają prawie 50 pb. łagodzenia polityki pieniężnej w USA w tym roku, w tym 65 proc. szans na obniżkę we wrześniu.

Podwyżka kursu Under Armour pomimo rozstrzygnięcia pozwu

Under Armour wzrósł o 2 proc. chociaż producent odzieży sportowej zgodził się zapłacić 434 mln USD w celu rozstrzygnięcia pozwu zbiorowego z 2017 r., w którym oskarżono go o oszukiwanie akcjonariuszy w zakresie wzrostu przychodów w celu spełnienia prognoz Wall Street.

Producent urządzeń oddechowych ResMed zniżkował ponad 11 proc. po tym, jak Eli Lilly poinformował, że jego popularny lek na odchudzanie Zepbound pomógł rozwiązać umiarkowaną oraz ciężką postać obturacyjnego bezdechu sennego u 52 proc. pacjentów w dwóch badaniach w późnej fazie.

Znaczące ruchy akcjonariuszy w sektorze technologii i zdrowia

Affirm Holdings wzrósł ponad 12 proc. po tym, jak Goldman Sachs rozpoczął wydawanie rekomendacji dla akcji spółki od „kupuj”.

Debata na temat ryzyka i zysków związanych ze sztuczną inteligencją

Spółki związane ze sztuczną inteligencją zapewniają nadal spore stopy zwrotu, ale tworzą też ryzyko nadmiernej koncentracji oraz stawiają pytanie o praktyczne zastosowanie AI - uważają uczestnicy XXXV debaty PAP Biznes „Strategie rynkowe TFI”.

Wzrost cen na rynku ropy

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zwyżkują o 1,20 proc. do 81,70 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,96 proc. do 86,06 USD/b. (PAP)

