Od czego zależy cena srebra?

Cena srebra, podobnie jak każdego towaru na rynku, jest uzależniona od popytu i podaży. Zapotrzebowanie na ten metal w przemyśle jest bardzo wysokie, co zapewnia mu wysoką wartość. Srebro wykorzystuje się m.in. w jubilerstwie, medycynie czy przemyśle elektronicznym. Kolejnym ważnym czynnikiem kształtującym notowania srebra jest kurs dolara. Zmiana polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej i kurs USD mają bezpośrednie przełożenie na cenę zarówno srebra, jak i złota – gdy stopy procentowe są wyższe, dolar najczęściej się umacnia, a cena srebra spada i odwrotnie. Wartość srebra pozostaje w związku także z inflacją – im wyższa, tym wyższe notowania metali szlachetnych. Na kurs srebra może mieć ponadto wpływ globalna sytuacja polityczna czy gospodarcza.

Ceny srebra z ostatnich lat

Srebro jest coraz częściej zaliczane do metali nie tyle szlachetnych, co przemysłowych. tego względu na jego wartość silnie oddziałuje sytuacja przemysłu, co udowodniła pandemia koronawirusa. 2020 był bardzo trudnym rokiem dla srebra – w marcu jego cena drastycznie spadła, osiągając rekordowo niską wartość około 12 dol. za uncję. Dość szybko notowania poprawiły się – już w lipcu uncja srebra kosztowała ponad 20 dol., by w sierpniu osiągnąć poziom 30 dol.

Wielu analityków uważa, że w 2021 roku srebro powinno zwiększać swoją wartość szybciej od złota. Jego ceny mogą wzrosnąć w związku z rozwojem przemysłu fotowoltaicznego i motoryzacyjnego i boomem na elektromobilność.

Poniższy wykres przedstawia zmiany ceny srebra w ciągu ostatnich 20 lat:

Sprawdź aktualną cenę srebra

Aktualną cenę srebra można sprawdzić TUTAJ. W wtorek kurs srebra na giełdzie COMEX wynosił 26,18 dol. za uncję. Według niektórych prognoz w IV kwartale 2021 roku cena za uncję srebra może sięgnąć nawet 34 dol.

Podsumowanie

Inwestycja w srebro – tak jak w każde inne aktywa – wiąże się z ryzykiem. Zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa i związanej z nią niepewności na rynku, zmiana kursu metalu jest trudna do przewidzenia. Wahania ceny srebra są większe niż w przypadku złota, niemniej jednak srebro nadal ma dużą wartość inwestycyjną warunkowaną przez rosnący popyt przemysłowy na ten metal.