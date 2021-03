Ile kosztuje pallad?

Odporniejszy na czynniki zewnętrzne i o 12,6 proc. twardszy niż platyna, pallad swoją ceną przebił ostatnio nawet złoto. W dniu pisania artykułu cena uncji palladu wynosiła 2495,75 USD, a uncję złota wyceniano na 1730,60 USD. Ten niezwykle cenny kruszec wydobywany jest tylko w kilku kopalniach na świecie, przede wszystkim w Rosji, RPA i Kanadzie.

Aktualny wykres cen palladu można znaleźć TUTAJ

Zastosowanie palladu

W fotowoltaice metalicznym palladem pokrywa się tafle służące do wytwarzania energii solarnej. Metal ten nie utlenia się w temperaturze pokojowej, a więc nie odbarwia się i nie blaknie. To oznacza, że powierzchnia raz nim pokryta nie będzie wymagała ponownego powlekania.

Ze względu na swoją bardzo niską reaktywność pallad wykorzystywany jest w przemyśle do produkcji katalizatorów oraz w urządzeniach kontrolujących zanieczyszczenia w ogniwach paliwowych w samochodach i ciężarówkach.

Ze względu na swoje unikalne walory estetyczne pallad używany jest w produkcji biżuterii. Dzięki dodatkowi tego kruszcu do żółtego złota można uzyskać twardszy, bardziej odporny na odkształcenia stop.

Hipoalergiczny pallad jest również wykorzystywany w medycynie do produkcji wysokospecjalistycznych narzędzi medycznych i w implantologii stomatologicznej.

Cena palladu - wykres 2020/21

Jak inwestować w pallad?

Kupowanie palladu w formie monet bulionowych może znacząco ułatwić pierwsze kroki w inwestowaniu na rynku kruszców. Ze względu na swoją wagę są relatywnie tanią formą lokaty kapitału.

Na rynku można znaleźć również pallad w postaci sztabek. A jeśli kupujący nie mają możliwości fizycznego zakupu kruszcu, mogą zainwestować na giełdzie w walory spółek zajmujących się jego wydobyciem. Jednak jest to opcja dla osób, którym bardzo zależy na tego rodzaju inwestycjach. Notowanych na giełdzie spółek wydobywających pallad jest bardzo niewiele na świecie.

Zainteresowany zakupem inwestor może również nabyć udziały w funduszach giełdowych zabezpieczonych palladem. Działają one na podobnych zasadach, co fundusze indeksowe i służą do monitorowania zmian cen palladu w czasie. Zarobić na tym kruszcu można również poprzez inwestowanie w instrument pochodny na różnice kursowe (CDF). Różnica między ceną zakupu, a aktualną ceną to właśnie CDF.

Od czego zależy cena palladu?

Stara maksyma handlowców głosi, że towar jest tyle wart, ile skłonni są za niego zapłacić nabywcy. W przypadku palladu sprawa nie jest taka prosta.

Przede wszystkim kruszec ten wydobywany jest zaledwie w kilku kopalniach na świecie. Wykorzystuje się go w motoryzacji i fotowoltaice do produkcji bardzo zaawansowanych technologicznie podzespołów. Pallad jest relatywnie nowym metalem szlachetnym na rynku biżuterii. Zapewne dlatego popyt na pierścionki, czy inną biżuterię z tego kruszec nie jest tak wysoki. Jednak rosnące zastosowanie tego metalu szlachetnego w medycynie i innych kluczowych branżach przemysłu prawdopodobnie podwoi popyt na pallad.

A zgodnie z prawami rynku ograniczona podaż tego metalu spowoduje zapewne wzrost cen na giełdach. Ponieważ wycena palladu może jednak podlegać okresowo dużym wahaniom, inwestycje w ten kruszec polecane są osobom o silnych nerwach, które nie boją się ryzyka.