Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w II kw. 2021 r. o 7,9 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy spodziewali się w II kw. wzrostu PKB o 8 proc., po wzroście w I kw. 18,3 proc.

Reklama

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w czerwcu o 8,3 proc. rdr. Oczekiwano +7,9 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 8,8 proc.

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w czerwcu o 12,1 proc. rdr. Prognozowano +10,8 proc., po wzroście poprzednio o 12,4 proc.

W piątek bank centralny Chin (PBoC) obniżył stopę rezerw obowiązkowych dla banków o 0,5 pkt. proc., aby zwiększyć akcję kredytową.

„Ogólnie rzecz biorąc, PBoC luzuje, ale nie zalewa systemu bankowego, jak robi to Fed. A dzisiejsze dane ekonomiczne nie były takie złe, jak się spodziewano” – powiedział Masahiko Loo, menedżer portfela w AllianceBerns.

„Wysokie ceny miedzi mają wpływ na popyt, co ograniczyło część zamówień i widzimy to w niższych chińskich importach w czerwcu” – powiedział Xiao Fu, szef strategii rynku towarowego w Bank of China International.

Osiągnięcie dalszego znacznego postępu w realizacji celów gospodarczych FOMC, a co za tym idzie redukcja programu skupu aktywów, jest jeszcze daleko – wynika z tekstu przemówienia, które prezes Fedu Jerome Powell wygłosi w środę o 18.00 przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME spadła o 1,19 proc. do 9.342,50 USD za tonę.