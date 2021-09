Gwinea posiada największe na świecie udokumentowane rezerwy rud boksytów, które zawierają tlenki glinu, które po przetopieniu w hucie stają się w aluminium. W niedzielę oddział pod dowództwem szef sił specjalnych, pułkownika Mamady Doumbouya, przejął władzę w Gwinei i zawiesił konstytucję. Doumbouya wezwał armię do poparcia go. Działające w kraju chińska spółka wydobywcza Aluminum Corp. of China, poinformował, że wszystkie jej oddziały funkcjonują bez zakłóceń, a w swoich fabrykach w Chinach ma zgromadzone duże zapasy boksytu. Akcje firmy na giełdzie w Hongkongu wzrosły aż o 10 proc.

Przewrót polityczny wywołał w poniedziałek poruszenie na światowych giełdach metali. W Londynie cena aluminium osiągnęła najwyższy poziom od 10 lat, a kontrakty terminowe w Chinach wzrosły do ​​najwyższej wartości od 2006 roku.

Mieć ciastko i zjeść ciastko

Produkcja aluminium jest bardzo energochłonna i wiąże się z wysoką emisją zanieczyszczeń. Chińskie huty przetwarzające boksyty już jakiś czas temu znalazł się pod wzmożoną kontrolą Pekinu walczącego z nadmiernymi emisjami gazów cieplarnianych. Obawy związane z ewentualnymi niedoborami boksytów zmuszają niektóre z największych hut do zobowiązania się do zapewnienia dostaw i uwolnienia metalu z rezerw państwowych w celu złagodzenia napięcia na rynku. Chiny są odpowiedzialne za wytworzenie około 60 proc. światowej produkcji tego metalu.

Aluminium, używane we wszystkim, od części samochodowych po puszki po napojach i sprzęt AGD. Na początku pandemii metal ten nieszczególnie dobrze radził sobie na rynku. Jednak popyt konsumentów i aktywność gospodarcza na świecie wzrasta, a co za tym idzie rośnie też zapotrzebowanie na aluminium. I w następnych latach nadal będzie rosło ponieważ metal ten jest coraz częściej stosowany w pojazdach elektrycznych i do wytwarzania energii odnawialnej.

Obecne perturbacje polityczne w Gwinei tworzą okazję do zwiększenia przychodów przez producentów, którzy od lat nękani są niskimi cenami i często produkują aluminium ze stratą. Jednak stale rosnące ceny metalu w ciągu ostatniego roku mogą dodatkowo zwiększyć inflację.