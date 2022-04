"Marża rafineryjna - oczekujemy, że nierównowaga na rynkach paliw w Europie związana z eliminowaniem importu paliw z Rosji zwiększy popyt na paliwa wytwarzane przez europejskie rafinerie, poprawi wykorzystanie mocy rafineryjnych i przyczyni się do poprawy marż rafineryjnych" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Reklama

Marża rafineryjna z dyferencjałem B/U wyniosła 18,3 USD/bbl w I kw. 2022 roku; wzrost o 815% (r/r), podał Orlen.

Reklama

"Marża petrochemiczna - czynnikiem wspierającym marże petrochemiczne jest popyt skorelowany ze wzrostem PKB oraz niższy import w efekcie wzrostu kosztów frachtu. Z drugiej strony wysoka cena ropy i gazu ogranicza wzrost marży" - czytamy dalej.

Marża petrochemiczna wyniosła 1 166 euro/t w I kw. 2022 r., wzrost o 11,7% (r/r).

W przypadku cen gazu ziemnego koncern oczekuje dwukrotnego wzrostu cen (r/r) ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę, zmiany regulacyjne wymuszające wypełnienie magazynów w Europie do wskazanego poziomu oraz próbę wymuszenia przez Gazprom płatności za surowiec w rublach .

"Energia elektryczna - oczekujemy wzrostu cen energii elektrycznej do poziomu ok. 730 zł/MWh (wzrost o ok. 85% r/r) w efekcie utrzymujących się bardzo wysokich cen gazu i węgla spowodowanych głównie sytuacja geopolityczną oraz wysokich cen praw do emisji CO2" - czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.