Bankructwo Silicon Valley Bank – drugi co do wielkości upadek amerykańskiego pożyczkodawcy w historii – wywołał nerwowość w związku z potencjalnymi efektami ubocznymi w całym systemie finansowym i skłonił amerykańskich urzędników do podjęcia działań w celu ochrony funduszy deponentów.

Ceny złota wspięły się na poziom jednomiesięcznego maksimum. Drożały też metale nieszlachetne, a rentowność dolara i obligacji skarbowych spadła na fali spekulacji, że Fed zwolni tempo podwyżek stóp procentowych. Ekonomiści z Goldman Sachs Group Inc. nie spodziewają się już podwyżki stóp banku centralnego na marcowym posiedzeniu, biorąc pod uwagę napięcia w systemie bankowym.

„Upadłość Silicon Valley Bank USA w piątek wywołała panikę na rynku, która nie tylko zwiększyła awersję do ryzyka, ale także znacznie obniżyła oczekiwania rynku dotyczące podwyżki stóp procentowych” – napisała w notatce Jinrui Futures Co.

Dane z USA opublikowane pod koniec zeszłego tygodnia przedstawiają mieszany obraz gospodarki, ponieważ Rezerwa Federalna rozważała przyspieszenie tempa podwyżek stóp procentowych. Dane o inflacji, które zostaną opublikowane we wtorek, mogą również zaważyć na określeniu następnego ruchu banku centralnego.

Spotowa cena złota wzrosła o 1,9 proc. do 1902 dol. za uncję. Od środowego zamknięcia podrożało już o 5 proc. Bloomberg Dollar Spot Index spadł o 0,9 proc., po spadku o 0,4 proc. w piątek.

Ceny miedzi wzrosły o 0,8 proc., a aluminium o 0,2 proc. Cynk podrożał o 0,5 proc. od najniższego zamknięcia od listopada, srebro o 1,3 proc., a pallad o 2,9 proc.