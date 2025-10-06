Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 61,74 USD, wyżej o 1,41 proc.

Brent na ICE na XI jest wyceniana po 65,41 USD za baryłkę, w górę o 1,36 proc.

Reakcja na decyzje OPEC+

Ropa drożeje po tym, jak OPEC+ zgodził się w ten weekend na niewielkie zwiększenie produkcji ropy w listopadzie, a to rozwiało obawy traderów dotyczące drastycznego wzrostu dostaw surowca od tych producentów ropy.

Na niedzielnym spotkaniu kartelu i jego sojuszników, w tym Rosji, ministrowie ropy poparli zwiększenie dostaw ropy z OPEC+ w listopadzie o 137.000 baryłek dziennie, znacznie poniżej podawanych przed tym spotkaniem liczb, gdy wskazywano nawet na wzrost o 500.000 baryłek dziennie.

"Ten ruch OPEC+ jest zdecydowanie po jasnej stronie oczekiwań rynku" - wskazuje Chris Weston, szef działu badań w Pepperstone Group.

"Podwyżka produkcji ropy przez OPEC+ nie wpłynie pozytywnie na koncepcję nadpodaży ropy w 2026 r. na globalnych rynkach, a zatem potencjał wzrostowy dla cen ropy - widoczny np. dzisiaj - jest raczej ograniczony" - dodaje.

Ropa generalnie tanieje w tym roku - Brent w zeszłym tygodniu straciła 8 proc. - z powodu obaw, że światowe zapasy surowca przekroczą popyt.

Międzynarodowa Agencja Energii wieszczy rekordową roczną nadwyżkę ropy na rynkach w 2026 r., a wiele banków z Wall Street przewiduje niższe ceny ropy.

WTI na NYMEX może w IV kw. 2025 kosztować średnio 60 USD/b, a Brent na ICE: 63 USD/b.