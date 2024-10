UE uzależniona od rosyjskiego gazu. Eksperci alarmują

Wiceminister ds. środowiska Krzysztof Bolesta oznajmił w poniedziałek podczas posiedzenia unijnych ministrów ds. energii w Luksemburgu, że import rosyjskiej energii do Unii Europejskiej wzrasta i jest to "zły znak". W jego ocenie UE powinna rozwiązać tę sprawę. To czas, aby znaleźć alternatywę - zaapelował.