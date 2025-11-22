Wiosenne przymrozki spowodowały duże straty

W kwietniu i na początku maja 2025 roku wielu producentów owoców zmagało się z silnymi przymrozkami. Uszkodziły one kwitnące drzewa oraz krzewy owocowe, a także plantacje jagodowe – szczególnie tam, gdzie nie stosowano ochrony przeciwmrozowej.

Reklama

Sytuację dodatkowo pogorszył brak opadów, który doprowadził do pogorszenia warunków glebowych i zahamowania wzrostu roślin. Skala zniszczeń była na tyle duża, że zdecydowano o uruchomieniu nadzwyczajnej pomocy finansowej dla poszkodowanych gospodarstw.

Duża pula środków dla polskich sadowników

Program wsparcia ma pomóc sadownikom przetrwać trudny sezon i odbudować produkcję w kolejnych latach. Na wsparcie złoży się zarówno budżet Unii Europejskiej, jak i środki krajowe. Polska otrzyma 14,8 mln euro z UE, a rząd będzie mógł dołożyć do 200% tej kwoty z budżetu państwa. Łącznie daje to nawet 44,4 mln euro przeznaczone na pomoc dla producentów owoców.

Komu przysługuje świadczenie?

Aby otrzymać pomoc, sadownik musi spełnić trzy podstawowe warunki:

1. Straty minimum 70% – pomoc otrzymają tylko te gospodarstwa, w których szkody wyniosły co najmniej 70% produkcji owoców i powstały w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2025 r.

2. Protokół komisji wojewody – niezbędny jest protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję ds. szacowania szkód rolniczych.

3. Uprawy zgłoszone do płatności bezpośrednich – wsparcie obejmuje wyłącznie powierzchnię zatwierdzoną w systemie płatności bezpośrednich.

Ile wyniesie pomoc? Stawki zależą od strat

Wysokość wsparcia zależy od poziomu zniszczenia plonów:

70–80% strat – 800 zł/ha

80–90% strat – 1 600 zł/ha

powyżej 90% strat – 2 400 zł/ha

Ważne Najwyższą stawkę – 2400 zł – otrzymają zatem tylko najbardziej poszkodowane gospodarstwa.

Czy świadczenie przysługuje, jeśli sadownik miał ubezpieczenie?

Rolnicy, którzy otrzymali już odszkodowanie z polisy, także mogą ubiegać się o pomoc. Kwota wsparcia zostanie jednak pomniejszona tak, aby łączna suma odszkodowania i pomocy nie przekroczyła rzeczywistej wartości szkody.

Wnioski tylko w grudniu

Wnioski będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Do wniosku trzeba dołączyć kopię protokołu szacowania szkód. Nabór potrwa od 1 do 21 grudnia 2025 r.

Możliwa korekta stawek przy braku środków

Jeżeli łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy dostępny budżet, zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Oznacza to proporcjonalne pomniejszenie wszystkich wypłat.

e-sadownictwo.pl

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego producentom owoców poszkodowanym na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych wiosną 2025 r.