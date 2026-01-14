W opinii ankietowanych Polaków w 2026 roku koszty utrzymania mieszkania lub domu będą wyższe – wzrost opłat (czynsz, energia, ogrzewanie itd.) przewiduje 86 proc. osób. Z kolei 84 proc. respondentów było też zdania, że w tym roku zapłacimy więcej za żywność i usługi.

Rosnące opłaty mieszkaniowe i koszty życia zmniejszają efekt obniżki stóp

„Jeśli taki scenariusz się spełni, wyższe opłaty mieszkaniowe i koszty życia zaczną w wielu domach »zjadać« efekt obniżek stóp procentowych. W wyniku serii obniżek stóp w 2025 roku raty kredytów mieszkaniowych zmniejszyły się średnio o 200-400 zł. Dla wielu kredytobiorców to była odczuwalna ulga. Teraz wiele osób obawia się jednak, że przez ryzyko podwyżek kosztów życia tańszy kredyt może wcale nie przełożyć się na realne poczucie większego luzu w domowym budżecie” - podkreśliła, cytowana w informacji, Anna Zachara-Widła z portalu Nieruchomosci-online.pl.

Ponadto 43 proc. ankietowanych wskazało, że ich zdaniem w 2026 roku nastąpią dalsze obniżki stóp procentowych. Jednocześnie 24 proc. badanych przewiduje poprawę swojej sytuacji finansowej w 2026 roku, a pogorszenie - 25 proc. Najwyższy odsetek – 32 proc. – był zdania, że w najbliższych dwunastu miesiącach nic się u nich pod tym względem nie zmieni. Autorzy badania zwrócili uwagę, że im starsza grupa wiekowa, tym niższy odsetek osób wierzących w to, że w 2026 roku „będzie lepiej”.

Najbardziej optymistycznie nastawieni są młodzi i mieszkańcy dużych miast

„Swoją przyszłoroczną sytuację finansową najbardziej optymistycznie widzą dwie najmłodsze grupy badanych: 18-24 oraz 25-34 lata, gdzie odpowiednio 44 proc. oraz 35 proc. osób jest zdania, że ich sytuacja finansowa się poprawi. W przypadku badanych powyżej 55. roku życia jest to tylko 15 proc. Ponadto zdecydowanie częściej taką poprawę przewidują mieszkańcy największych miast, a najrzadziej mieszkańcy wsi” – dodała Zachara-Widła.

Brak wiary w spadek cen mieszkań

Ankieta wykazała też, że tylko 13 proc. ankietowanych było zdania, że ceny mieszkań w tym roku spadną. 45 proc. uznało spadki cen za „mało prawdopodobne”, a kolejne 28 proc. za nierealne.

„W 2025 roku ceny mieszkań były względnie stabilne, z lokalnie pojawiającymi się lekkimi spadkami. Jednak, jak wskazują analizy ekonomistów, w 2026 roku może to się zmienić. Ceny mogą ponownie nieco wzrosnąć, głównie przez odbudowujący się popyt napędzany lepszą dostępnością kredytów” - podsumował Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl.

Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – IV kwartał 2025” zostało zrealizowane w drugiej połowie listopada 2025 r. przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej grupie 1013 dorosłych Polaków.