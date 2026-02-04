Co oznacza przeliczenie emerytur czerwcowych?

Od 1 stycznia 2026 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął przeliczanie emerytur i rent rodzinnych na podstawie nowych zasad. Dotyczy to świadczeń przyznanych lub przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019. Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2025 roku, ZUS przelicza te świadczenia z urzędu, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków przez uprawnionych.

Dlaczego ZUS przelicza emerytury czerwcowe?

Przeliczenie świadczeń czerwcowych jest wynikiem zmian w systemie waloryzacji składek, które miały miejsce w latach 2009-2019. W tamtym okresie zasady waloryzacji były mniej korzystne niż obecnie. Nowe przepisy pozwalają na skorzystanie z korzystniejszych metod ustalania wysokości świadczeń, stosowanych np. przy obliczaniu emerytur w maju, co ma na celu poprawę poziomu wypłat.

Kto skorzysta na przeliczeniu emerytury czerwcowej?

Z przeliczenia świadczeń czerwcowych skorzysta większość uprawnionych. ZUS już przeprowadził pierwsze przeliczenia i wyniki są obiecujące. Z danych wynika, że z około 23,3 tys. przeliczonych świadczeń, aż 84% osób otrzyma wyższą wypłatę. Warto zaznaczyć, że średni wzrost wynosi ponad 200 zł miesięcznie, dokładnie 203,80 zł. To ważna zmiana, zwłaszcza dla osób, które przez lata otrzymywały świadczenia wyliczone według mniej korzystnych zasad.

Statystyki przeliczeń:

19,5 tys. osób (84% uprawnionych) dostanie wyższą emeryturę.

3,8 tys. osób (16%) nie zauważy zmiany wysokości świadczenia, ponieważ ich emerytura nie wzrośnie.

Większość przeliczeń dotyczy emerytur, ponieważ to one stanowią 98% wszystkich świadczeń objętych procesem. Renty rodzinne, choć także uwzględnione, stanowią jedynie 2% wszystkich przeliczeń.

Przeliczenie czerwcowe, szczegóły i korzyści

Zgodnie z ustawą, ZUS przelicza wysokość świadczeń w taki sposób, aby przyjąć korzystniejsze zasady waloryzacji składek z lat 2020-2025. Jeśli to możliwe, zastosowane zostaną rozwiązania zbliżone do tych, które obowiązują przy obliczaniu emerytur w maju, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez nowe przepisy.

Korzyści wynikające z przeliczenia emerytur:

Wyższe świadczenia dla osób, które przez lata nie korzystały z korzystniejszych zasad waloryzacji. Większa transparentność procesu obliczania wysokości świadczenia. Możliwość skorzystania z waloryzacji, która pozwala na wyższe kwoty wypłat.

Czy przeliczenie emerytury czerwcowej wymaga jakichkolwiek formalności?

Dobre wieści dla osób oczekujących na przeliczenie świadczeń, nie muszą one składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS zajmuje się całym procesem z urzędu. Świadczeniobiorcy otrzymają nową decyzję o wysokości swojej emerytury lub renty, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek formalności.

Ważne! Jeśli po przeliczeniu okaże się, że nowa kwota świadczenia jest niższa niż dotychczasowa, wysokość emerytury pozostanie bez zmian. Tylko osoby, których świadczenia zostały wyliczone na mniej korzystnych zasadach, zyskają na tym przeliczeniu.

Kiedy ZUS zakończy przeliczanie świadczeń?

ZUS realizuje ustawę zgodnie z harmonogramem i planuje zakończyć wszystkie przeliczenia do 31 marca 2026 roku. Przez ten czas pracownicy ZUS będą kontynuować obliczanie wysokości świadczeń, zapewniając wszystkim uprawnionym osobom rzetelne i terminowe przeliczenie. Ważne jest, aby świadczeniobiorcy nie podejmowali żadnych działań, ponieważ cała procedura przebiega automatycznie.

ZUS realizuje ustawę: Ostateczny termin przeliczenia świadczeń

Przeliczenie emerytur czerwcowych przez ZUS to krok w stronę zwiększenia sprawiedliwości i równości w systemie emerytalnym. Dzięki nowym zasadom waloryzacji, wielu świadczeniobiorcom uda się zwiększyć wysokość emerytur o średnio 200 zł miesięcznie. Choć przeliczenie obejmuje głównie kobiety, to zyska na nim większość osób, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. ZUS kończy cały proces do marca 2026 roku, więc do tego czasu wszyscy uprawnieni powinni otrzymać nowe decyzje.