Poniżej pełna lista dodatków wraz z kwotami obowiązującymi do końca lutego 2026 r. oraz po podwyżce od 1 marca 2026 r.

Reklama

Waloryzacja 2026 – najważniejsze informacje

• Wskaźnik waloryzacji: 105,3 proc.

• Wzrost świadczeń: o 5,3 proc.

• Rząd zastosował minimalne ustawowe zwiększenie – 20 proc. realnego wzrostu płac.

To najczęściej wypłacany dodatek do emerytury. Przysługuje osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają stałej opieki.

Ile wynosi w 2026 r.?

• do 28 lutego 2026 r.: 348,22 zł miesięcznie

• od 1 marca 2026 r.: 366,68 zł miesięcznie

• wzrost: 18,46 zł

Dodatek jest:

• nieopodatkowany,

• wolny od potrąceń i egzekucji,

• wypłacany razem z emeryturą.

1. Automatycznie (z urzędu)

Dodatek przysługuje osobom, które:

• ukończyły 75 lat,

• pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie z ZUS

(z wyjątkiem renty socjalnej i świadczenia „Mama 4 plus”).

Po ukończeniu 75 lat ZUS sam dolicza dodatek.

2. Na wniosek (przed 75. rokiem życia)

Dodatek przysługuje osobom, które:

• zostały uznane przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za:

– całkowicie niezdolne do pracy,

– oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Wtedy należy:

• złożyć wniosek w ZUS,

• przedstawić dokumentację medyczną,

• przejść postępowanie orzecznicze.

Pozostałe dodatki do emerytury

Kwoty do końca lutego 2026 r.

• dodatek za tajne nauczanie – 348,22 zł

• dodatek kombatancki – 348,22 zł

• dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego – 522,34 zł

• dodatek dla sieroty zupełnej – 654,48 zł

• dodatek kompensacyjny – 52,23 zł

• dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł

• świadczenie dla byłych żołnierzy górników (maks.) – 348,22 zł

• świadczenie dla osób deportowanych (maks.) – 348,22 zł

• świadczenie dla deportowanych (niższe) – od 17,46 zł do 330,86 zł

• ryczałt energetyczny – 312,71 zł

Kwoty od 1 marca 2026 r.

• dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł

• dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł

• dodatek kombatancki – 366,68 zł

• dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego – 550,02 zł

• dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł

• dodatek kompensacyjny – 55 zł

• dodatek do renty inwalidy wojennego – 1403,90 zł

• świadczenie dla byłych żołnierzy górników (maks.) – 366,68 zł

• świadczenie dla deportowanych (maks.) – 366,68 zł

• świadczenie dla deportowanych (niższe) – od 18,39 zł do 348,40 zł

• ryczałt energetyczny – 336,16 zł

(waloryzowany na podstawie odrębnego komunikatu)

Ważne progi od marca 2026 r.

• próg do świadczenia wyrównawczego: ok. 3794,33 zł

• dodatek dopełniający (dotyczy renty socjalnej): 2704,71 zł

(nie dotyczy klasycznej emerytury)