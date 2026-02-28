Poniżej pełna lista dodatków wraz z kwotami obowiązującymi do końca lutego 2026 r. oraz po podwyżce od 1 marca 2026 r.
Waloryzacja 2026 – najważniejsze informacje
• Wskaźnik waloryzacji: 105,3 proc.
• Wzrost świadczeń: o 5,3 proc.
• Rząd zastosował minimalne ustawowe zwiększenie – 20 proc. realnego wzrostu płac.
Dodatek pielęgnacyjny – najważniejszy dodatek
To najczęściej wypłacany dodatek do emerytury. Przysługuje osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają stałej opieki.
Ile wynosi w 2026 r.?
• do 28 lutego 2026 r.: 348,22 zł miesięcznie
• od 1 marca 2026 r.: 366,68 zł miesięcznie
• wzrost: 18,46 zł
Dodatek jest:
• nieopodatkowany,
• wolny od potrąceń i egzekucji,
• wypłacany razem z emeryturą.
Kto otrzymuje dodatek pielęgnacyjny?
1. Automatycznie (z urzędu)
Dodatek przysługuje osobom, które:
• ukończyły 75 lat,
• pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie z ZUS
(z wyjątkiem renty socjalnej i świadczenia „Mama 4 plus”).
Po ukończeniu 75 lat ZUS sam dolicza dodatek.
2. Na wniosek (przed 75. rokiem życia)
Dodatek przysługuje osobom, które:
• zostały uznane przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za:
– całkowicie niezdolne do pracy,
– oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Wtedy należy:
• złożyć wniosek w ZUS,
• przedstawić dokumentację medyczną,
• przejść postępowanie orzecznicze.
Pozostałe dodatki do emerytury
Kwoty do końca lutego 2026 r.
• dodatek za tajne nauczanie – 348,22 zł
• dodatek kombatancki – 348,22 zł
• dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego – 522,34 zł
• dodatek dla sieroty zupełnej – 654,48 zł
• dodatek kompensacyjny – 52,23 zł
• dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł
• świadczenie dla byłych żołnierzy górników (maks.) – 348,22 zł
• świadczenie dla osób deportowanych (maks.) – 348,22 zł
• świadczenie dla deportowanych (niższe) – od 17,46 zł do 330,86 zł
• ryczałt energetyczny – 312,71 zł
Kwoty od 1 marca 2026 r.
• dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł
• dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł
• dodatek kombatancki – 366,68 zł
• dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego – 550,02 zł
• dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł
• dodatek kompensacyjny – 55 zł
• dodatek do renty inwalidy wojennego – 1403,90 zł
• świadczenie dla byłych żołnierzy górników (maks.) – 366,68 zł
• świadczenie dla deportowanych (maks.) – 366,68 zł
• świadczenie dla deportowanych (niższe) – od 18,39 zł do 348,40 zł
• ryczałt energetyczny – 336,16 zł
(waloryzowany na podstawie odrębnego komunikatu)
Ważne progi od marca 2026 r.
• próg do świadczenia wyrównawczego: ok. 3794,33 zł
• dodatek dopełniający (dotyczy renty socjalnej): 2704,71 zł
(nie dotyczy klasycznej emerytury)