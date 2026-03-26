Zasady przyznawania 13. emerytury w 2026 roku

Zbliżający się termin wypłaty 13. emerytury w 2026 roku budzi spore zainteresowanie wśród milionów polskich seniorów. Choć dodatkowe świadczenie pieniężne jest oczekiwane przez szeroką grupę beneficjentów, należy mieć na uwadze, że nie zostanie ono przyznane automatycznie każdemu świadczeniobiorcy. Kluczowym momentem dla ustalenia prawa do tego profitu jest 31 marca 2026 roku, kiedy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi ostateczną weryfikację uprawnień. Negatywny wynik tej kontroli będzie skutkował brakiem przelewu dodatkowych środków. Szacuje się, że wsparcie trafi do około 6,4 mln emerytów oraz blisko 2 mln rencistów rozliczających się z ZUS, a także do niemal miliona osób pobierających świadczenia z KRUS.

Wysokość wypłat 13. emerytur netto i brutto dla seniorów

Wartość 13. emerytury jest ściśle powiązana z wysokością emerytury minimalnej, która po waloryzacji od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia wysokości dodatkowego świadczenia. W praktyce większość uprawnionych otrzyma na rękę około 1800 zł. W przypadku osób pobierających najniższe świadczenia, których miesięczny dochód nie przekracza 2500 zł brutto, wypłata netto wyniesie około 1794 zł, co wynika z odliczenia składki zdrowotnej przy jednoczesnym zwolnieniu z podatku dochodowego. Seniorzy dysponujący wyższymi świadczeniami muszą liczyć się z otrzymaniem niższych kwot, oscylujących w granicach od 1620 do 1700 zł netto, ze względu na konieczność potrącenia przez organ rentowy zaliczki na podatek dochodowy.

Harmonogram przelewów 13. emerytur z ZUS i KRUS w kwietniu 2026

Zgodnie z wieloletnią tradycją, proces dystrybucji 13. emerytury zaplanowano na kwiecień 2026 roku. Środki będą przekazywane równolegle z podstawowym świadczeniem emerytalno-rentowym, co oznacza, że każdy uprawniony otrzyma pieniądze w swoim standardowym terminie płatności. Harmonogram przewiduje wypłaty w konkretnych dniach miesiąca. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces przebiega sprawnie i pozwala seniorom precyzyjnie zaplanować domowy budżet z uwzględnieniem dodatkowego zastrzyku gotówki.

Harmonogram wypłat ZUS

Zgodnie z informacjami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, standardowe terminy płatności to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. W kwietniu 2026 r. daty te wyglądają następująco:

1 kwietnia (środa): Termin bez zmian.

6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny): Przelew dotrze wcześniej, najpóźniej w piątek 3 kwietnia.

10 kwietnia (piątek): Termin bez zmian.

15 kwietnia (środa): Termin bez zmian.

20 kwietnia (poniedziałek): Termin bez zmian.

25 kwietnia (sobota): Przelew dotrze wcześniej, najpóźniej w piątek 24 kwietnia.

Harmonogram wypłat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje wypłaty w dniach: 10., 15., 20. i 25. każdego miesiąca.

10 kwietnia (piątek): Termin bez zmian.

15 kwietnia (środa): Termin bez zmian.

20 kwietnia (poniedziałek): Termin bez zmian.

25 kwietnia (sobota): Środki powinny pojawić się na kontach w piątek 24 kwietnia.

Kto może stracić prawo do dodatkowego świadczenia w postaci 13. emerytury?

Prawo do 13. emerytury mogą stracić przede wszystkim osoby, których prawo do podstawowego świadczenia emerytalno-rentowego zostanie zawieszone na dzień 31 marca danego roku. Sytuacja taka dotyczy najczęściej młodszych emerytów (którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego), jeśli ich dodatkowe zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne nie przysługuje sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie pobierają oni uposażenie, a nie emeryturę w rozumieniu powszechnym. Podobne wyłączenie obejmuje laureatów emerytur olimpijskich. Prawo do "trzynastki" nie przysługuje również osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury dopiero po 31 marca, co oznacza, że spóźnienie się z wnioskiem choćby o jeden dzień skutkuje brakiem wypłaty w danym roku. Warto jednak zaznaczyć, że raz przyznane świadczenie nie podlega egzekucji komorniczej ani administracyjnej, więc nie można go stracić z powodu zadłużenia, a banki mają obowiązek chronić te środki przed zajęciem.

Pułapka dwóch trzynastek przy rentach rodzinnych

Warto dodać informację dla rodzin pobierających świadczenia wspólnie. Jeśli kilka osób (np. wdowa i dwoje dzieci) jest uprawnionych do jednej renty rodzinnej, przysługuje im tylko jedna 13. emerytura, którą ZUS podzieli między nich po równo. Nie ma możliwości, aby każdy z członków rodziny otrzymał pełną kwotę 1978,49 zł brutto oddzielnie.

Ochrona przed komornikiem

To kluczowa informacja dla osób zadłużonych. 13. emerytura jest ustawowo wolna od potrąceń komorniczych. Oznacza to, że komornik nie ma prawa zająć tych środków, nawet jeśli konto seniora jest obciążone długami. Pieniądze te w systemie bankowym mają specjalny kod, który chroni je przed automatycznym zajęciem.

Co z osobami, które pobierają świadczenie honorowe (100-latkowie)?

Osoby pobierające tzw. świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia również otrzymują trzynastkę, o ile pobierają równolegle standardową emeryturę lub rentę. Jeśli jednak ktoś pobiera tylko świadczenie honorowe (bo np. nigdy nie wypracował stażu emerytalnego), trzynastka mu nie przysługuje.

Pułapka "zbiegu świadczeń"

Jeśli ktoś pobiera dwa świadczenia (np. emeryturę z ZUS i rentę z KRUS), otrzyma tylko jedną 13. emeryturę. Wypłaci ją ta instytucja, która wypłaca świadczenie jako pierwsza lub w wyższej kwocie. Nie da się otrzymać dwóch dodatków, pobierając dwa różne świadczenia.

