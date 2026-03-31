Trzynastka przed Wielkanocą dla prawie 2,4 mln osób

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę trzynastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafia do osób uprawnionych automatycznie – razem z kwietniową emeryturą lub rentą.

Część emerytów i rencistów otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami.

Dotyczy to osób, które pobierają swoje świadczenia 1 i 6 dnia miesiąca. ZUS przyspieszył przekazanie środków dla terminu 6 kwietnia, który przypada w Poniedziałek Wielkanocny – wypłata zostanie zrealizowana do 3 kwietnia. Środki trafią na pocztę 31 marca, a następnie listonosze doręczą je świadczeniobiorcom.

Z kolei w przypadku osób otrzymujących przelewy bankowe ZUS przekaże środki do banków 2 kwietnia. Przyspieszenie terminu dotyczy łącznie ponad 1,5 mln osób i kwoty przekraczającej 3 mld zł.

Ważne Łącznie przed świętami prawie 2,4 mln osób otrzyma ponad 4,7 mld zł brutto. ZUS szacuje, że trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.

Ile wynosi trzynasta emerytura?

W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji i wynosi 1978,49 zł brutto. Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia. ZUS wypłaca ją automatycznie bez konieczności składania wniosku.

Kto otrzyma trzynastkę?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na 31 marca mają prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych. Należą do nich:

emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),

renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),

renta szkoleniowa,

renta socjalna,

renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

świadczenia przedemerytalne.

Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura – bez względu na liczbę osób uprawnionych do renty. Trzynastkę dzieli się pomiędzy wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca bieżącego roku.

Osobom, które mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową, również przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, w tym ZUS, trzynastą emeryturę wypłaci ZUS.

Źródło: ZUS