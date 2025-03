Rankomat.pl zwraca uwagę, że w żadnym innym mieście, nawet w Warszawie (855 zł), nie został przekroczony poziom 900 zł. Na szczęście średnia cena OC w całej Polsce w lutym nieco spadła. Wyniosła 684 zł, czyli była o 9 zł niższa niż przed miesiącem. Niestety, wydaje się, że większe spadki są mało prawdopodobne.

Polisy OC drożeją od trzech lat, a wcześniej były stabilne cenowo - dlaczego

Regularne wzrosty cen obowiązkowej polisy komunikacyjnej obserwujemy od początku 2023 roku. W tym okresie, w perspektywie miesięcznej, ceny spadły jedynie pięć razy, a zniżki wynosiły od kilku do maksymalnie 12 zł.

Aktualny miesięczny spadek w wysokości 9 zł powoduje, że ceny tymczasowo wróciły do poziomu z sierpnia ubiegłego roku, kiedy za OC kierowcy płacili średnio 683 zł. Czy to zapowiedź dalszych spadków cen? Niestety, wszystko wskazuje na to, że to jedynie drobna korekta ze strony ubezpieczycieli.

OC kierowców: w lutym nieco taniej niż w styczniu, ale czy to w końcu zmiana niekorzystnego trendu?

W lutym tego roku średnia cena OC wyniosła 684 zł. Była tym samym niższa o 9 zł od średniej ze stycznia, ale jednocześnie wyższa o 18% od ceny sprzed roku, gdy za polisę kierowcy płacili 580 zł. W ciągu dwóch lat ten wzrost przekroczył już 40%.

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, przekroczenie średniej na poziomie 700 zł to tylko kwestia czasu. - W 2024 roku ubezpieczyciele wypłacili z obowiązkowych polis komunikacyjnych odszkodowania na kwotę 11 mld zł, czyli o 16% więcej niż w 2023 roku.

– Ten wzrost mniej więcej pokrywa się więc z wysokością wzrostu średniej ceny OC. Jednak należy pamiętać, że rośnie nie tylko średni koszt usuwania szkód, ale także koszty obsługi odszkodowań, na które wpływa inflacja.

Wszystkie te czynniki powodują, że ubezpieczyciele wciąż odnotowują stratę techniczną. Zakładając, że towarzystwa będą chciały poprawić swoją kondycję finansową, możemy spodziewać się dalszych wzrostów, mimo drobnego spadku w skali miesiąca – komentuje Stefania Stuglik, ekspertka Rankomat.pl ds. ubezpieczeń komunikacyjnych.

OC kierowców: najtaniej w Opolu, najdrożej w Gdańsku: gdzie plasuje się twój region

Choć mediana cen OC w kraju plasuje się na poziomie 684 zł, to w Gdańsku kierowcy płacą już 963 zł. To o 155 zł (19%) więcej niż w 2024 roku i o 287 zł (42%) więcej niż w 2023 roku. Do granicy 1000 zł za OC zbliża się również Wrocław (922 zł). Z kolei Łódź po raz pierwszy trafiła do grona trzech najdroższych miast. Kierowcy płacą tam już średnio 864 zł, tym samym wyprzedzając szczecinian (857 zł).

Na końcu zestawienia miast wojewódzkich znajdują się Opole (644 zł), Katowice (684 zł) i Białystok (706 zł). Z grona najtańszych miast wypadły Kielce ze średnią 734 zł. Tam roczny wzrost średniej ceny OC wyniósł 26%.