Cash back to usługa finansowa związana z kartą bankową lub innym rodzajem płatności - i to dwojakiego rodzaju. Po pierwsze jest to możliwość wypłacenia gotówki przy okazji zakupów – na wzór wypłaty bankomatowej. Coraz popularniejsza jest jednak druga jej forma mająca zastosowanie głównie przy zakupach internetowych – program lojalnościowy, którego bonusem jest zwrot części wydatkowanej kwoty, np. 2 proc. wartości zakupów.

Reklama

Cashback: kto z tej usługi korzysta najczęściej

Z badania SW Research zleconego przez Klarnę wynika, że cashback jest szczególnie popularny wśród młodszych konsumentów – zna go aż 81 proc. osób poniżej 24. roku życia. Z kolei w grupie powyżej 55 lat odsetek ten spada i wynosi 57 proc.

Dla e-sklepów kluczowa jest jednak inna statystyka: 58 proc. ankietowanych przyznaje, że możliwość otrzymania zwrotu części wydanej kwoty wpływa na wybór platformy zakupowej, szczególnie w grupie 35-49 lat.

Co istotne, jedynie 5 proc. badanych deklaruje, że cashback nie ma dla nich znaczenia, co potwierdza jego rosnącą rolę w e-commerce.

Cashbeck jak wpływa na zwiększenie obrotów i liczby klientów

– Cashback to nie tylko dodatkowy benefit dla kupujących, ale także skuteczny mechanizm zwiększania konwersji sprzedaży. Nasi partnerzy handlowi, którzy implementują cashback w swoich e-sklepach, zyskują dostęp do szerokiej społeczności klientów platformy udostępniającej usługę oraz narzędzi, które pomagają optymalizować sprzedaż.

Co więcej, na przykład program afiliacyjny Klarny umożliwia ekspansję międzynarodową.

– Sprzedawcy mogą dotrzeć do 85 milionów użytkowników na całym świecie, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i krajach skandynawskich, gdzie Klarna cieszy się ogromną popularnością – podkreślił Łukasz Dwulit, Head of CEE w Klarnie.

Cashback to sprawdzony sposób na zwiększenie lojalności klientów i wartości ich koszyków zakupowych. Możliwość odzyskania części wydanych środków skłania konsumentów do częstszych zakupów, co bezpośrednio wpływa na wzrost sprzedaży w e-sklepach. Nie bez znaczenia jest także fakt, że to narzędzie, które może wyróżnić markę na tle konkurencji.

– Nasze doświadczenia z rynków zachodnioeuropejskich pokazują, że marki uczestniczące w programie cashback mogą odnotować nawet 100 proc. wzrostu zamówień miesiąc do miesiąca. To jednoznaczny dowód na to, że inwestycja w tego typu rozwiązania przynosi realne efekty biznesowe – zauważyła Aleksandra Ippohorska-Lenkiewicz, CEE Klarna Media Manager.

Czashbeck w e-sklepie: zyskują wszyscy

Handel online nieustannie rośnie, a konsumenci oczekują coraz bardziej atrakcyjnych ofert. Programy lojalnościowe, jak cashback, stają się więc nieodłącznym elementem nowoczesnej strategii sprzedaży.

Wdrożenie cashbacku w e-sklepie to krok, który przynosi obopólne korzyści.

Klienci zyskują realne oszczędności, a sprzedawcy większą lojalność kupujących i rosnące przychody.

To wyraźny sygnał dla e-sklepów: wdrożenie cashbacku może skutecznie zwiększyć lojalność klientów i poprawić wyniki sprzedaży.