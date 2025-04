Wystarczy kilka kliknięć, by pomóc komuś naprawdę potrzebującemu – i to bez sięgania do portfela. Coraz więcej Polaków przekazuje 1,5% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP), wspierając szpitale, hospicja, fundacje dla dzieci czy opiekę nad zwierzętami. W zeszłym roku padł rekord – ponad 1,9 miliarda złotych trafiło do organizacji dzięki decyzjom blisko 15 milionów podatników.

Twój e-PIT wszystko zapamięta – ale możesz to zmienić

Rozliczając się przez usługę Twój e-PIT, podatnik ma ułatwione zadanie. Numer KRS ostatnio wspieranej organizacji pojawi się automatycznie w nowym zeznaniu. Jeśli jednak chcesz wesprzeć inny cel – wystarczy kilka kliknięć, by to zmienić. Możesz też wskazać tzw. „cel szczegółowy” – czyli na co dokładnie organizacja ma przeznaczyć Twój 1,5%.

Emeryci i renciści też mogą pomagać!

Nie tylko osoby aktywne zawodowo mają możliwość wspierania organizacji pożytku publicznego. Emeryci i renciści mogą złożyć oświadczenie PIT-OP, by 1,5% ich podatku trafiło do wybranej fundacji czy stowarzyszenia. Co ważne – jeśli zrobili to w ubiegłym roku, nie muszą powtarzać czynności. Ale zawsze mają prawo zmienić lub wycofać swoją decyzję.

OPP: zaktualizuj rachunek albo nie dostaniesz ani grosza

Dla organizacji chcących otrzymać środki z PIT-ów, kluczowe jest jedno: zgłoszenie aktualnego rachunku bankowego do urzędu skarbowego. Jeśli konto się zmieniło, mają czas do 30 czerwca 2025 r. by przekazać nowy numer. W przeciwnym razie urząd nie będzie mógł przelać im środków, nawet jeśli podatnik ich wskaże.

Ważna uwaga dla wszystkich podatników: środki dla OPP zostaną przekazane tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek do 30 czerwca 2025 r. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, urząd nie przekaże nawet grosza – niezależnie od tego, co wpiszesz w swoim PIT.

Warto pomóc – nic to nie kosztuje

Przekazanie 1,5% podatku to najprostsza forma pomocy. Nie trzeba wpłacać pieniędzy, nie trzeba się angażować – wystarczy pamiętać o jednym polu w zeznaniu podatkowym. A dla wielu organizacji te środki to być albo nie być. Warto więc sprawdzić, kogo wspierasz i czy naprawdę chcesz zostawić to pole puste.

Źródło: Komunikat MF z 31 marca 2025 r. „KAS przypomina: co zrobić, by 1,5% podatku trafiło do OPP” opubl. mf.gov.pl