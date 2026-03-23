Niemcy deklarują wsparcie dla działań dyplomatycznych

Szef niemieckiego rządu podkreślił, że pięciodniowe odroczenie działań stwarza możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z władzami Iran. Jak zaznaczył, zaproponował stronie amerykańskiej wsparcie w tym zakresie, wskazując na dobre kontakty Niemiec w regionie.

Reklama

Merz ocenił, że obecnie nie ma jeszcze etapu rozmów o wspólnych działaniach, jednak Niemcy zadeklarowały gotowość do współpracy i podjęcia wszelkich starań na rzecz jak najszybszego doprowadzenia do zawieszenia broni. Zaznaczył jednocześnie, że nie będzie to możliwe bez zgody Izrael.

Kanclerz poinformował, że rozmowy prowadzone są m.in. z udziałem ministra spraw zagranicznych Johann Wadephul, który – jak zaznaczył – prowadzi intensywne rozmowy w regionie i cieszy się tam dużym uznaniem. Merz zapewnił, że rząd Niemiec podejmuje działania na rzecz zakończenia walk między USA i Izraelem a Iranem oraz stworzenia warunków do pokojowego rozwiązania konfliktu.

Trump ogłasza pięciodniowe odroczenie ataków na irańskie elektrownie

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek na platformie Truth Social, że polecił resortowi obrony odroczenie o pięć dni wszelkich amerykańskich ataków na irańskie elektrownie. Decyzję uzasadnił postępem w negocjacjach prowadzonych przez Steve Witkoff i Jared Kushner.

Trump powiedział również, że podczas rozmów z Iranem obie strony uzgodniły „główne punkty porozumienia” i ocenił, że zakończenie wojny może nastąpić wkrótce. Sugerował też możliwość wspólnej z Iranem kontroli nad cieśniną Ormuz.

Wcześniej odmienną ocenę sytuacji przedstawiła irańska agencja Fars, według której władze w Teheranie nie prowadzą ani bezpośrednich, ani pośrednich kontaktów z USA. Cytowane przez agencję źródło oceniło, że decyzja o odroczeniu ataków mogła wynikać z obaw przed irańskim odwetem wymierzonym w infrastrukturę energetyczną w regionie zachodniej Azji.