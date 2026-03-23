Niemcy deklarują wsparcie dla działań dyplomatycznych

Szef niemieckiego rządu podkreślił, że pięciodniowe odroczenie działań stwarza możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z władzami Iran. Jak zaznaczył, zaproponował stronie amerykańskiej wsparcie w tym zakresie, wskazując na dobre kontakty Niemiec w regionie.

Merz ocenił, że obecnie nie ma jeszcze etapu rozmów o wspólnych działaniach, jednak Niemcy zadeklarowały gotowość do współpracy i podjęcia wszelkich starań na rzecz jak najszybszego doprowadzenia do zawieszenia broni. Zaznaczył jednocześnie, że nie będzie to możliwe bez zgody Izrael.

Kanclerz poinformował, że rozmowy prowadzone są m.in. z udziałem ministra spraw zagranicznych Johann Wadephul, który – jak zaznaczył – prowadzi intensywne rozmowy w regionie i cieszy się tam dużym uznaniem. Merz zapewnił, że rząd Niemiec podejmuje działania na rzecz zakończenia walk między USA i Izraelem a Iranem oraz stworzenia warunków do pokojowego rozwiązania konfliktu.

Polska może stać się potęgą atomową. Ekspert mówi, jak przechytrzyć USA

Trump ogłasza pięciodniowe odroczenie ataków na irańskie elektrownie

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek na platformie Truth Social, że polecił resortowi obrony odroczenie o pięć dni wszelkich amerykańskich ataków na irańskie elektrownie. Decyzję uzasadnił postępem w negocjacjach prowadzonych przez Steve Witkoff i Jared Kushner.

Trump powiedział również, że podczas rozmów z Iranem obie strony uzgodniły „główne punkty porozumienia” i ocenił, że zakończenie wojny może nastąpić wkrótce. Sugerował też możliwość wspólnej z Iranem kontroli nad cieśniną Ormuz.

Wcześniej odmienną ocenę sytuacji przedstawiła irańska agencja Fars, według której władze w Teheranie nie prowadzą ani bezpośrednich, ani pośrednich kontaktów z USA. Cytowane przez agencję źródło oceniło, że decyzja o odroczeniu ataków mogła wynikać z obaw przed irańskim odwetem wymierzonym w infrastrukturę energetyczną w regionie zachodniej Azji.

Szwedzki as w rękawie lotnictwa Ukrainy. Pierwszy raz się ujawnił

