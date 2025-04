3/4 wniosków zostanie rozpatrzonych pozytywnie

Prezes ZUS poinformował, że trzy czwarte złożonych wniosków rokuje, że zostaną rozpatrzone pozytywnie. W około 20 proc. brakuje danych o drugim świadczeniu, które jest warunkiem przyznania renty wdowiej. To np. własna emerytura i renta rodzinna, czyli świadczenie po zmarłym małżonku. Około 10 proc. nie spełnia kryteriów i są to wnioski do odrzucenia.

Powiedział, że od stycznia wpłynęło 694 359 wniosków w sprawie renty wdowiej.

Renta wdowia - termin rozpoczęcia wydawania decyzji

Derdziuk zaznaczył, że ZUS w połowie czerwca zacznie wydawać decyzje w sprawie renty wdowiej. Doprecyzował, że 13 czerwca algorytm zacznie automatycznie generować decyzje. W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 30 czerwca decyzje te muszą być wydane do 31 lipca. W większości przypadków zostaną dostarczone pocztą.

Wnioski o tzw. rentę wdowią

Prezes ZUS zaznaczył, że oddziały ZUS zanotowały dziesięcio-, a nawet kilkunastokrotny wzrost wniosków w sprawie uprawnienia do drugiego świadczenia, które jest konieczne do otrzymania renty wdowiej. W sumie od stycznia wpłynęło 212 tys. wniosków w sprawie drugiego świadczenia. Prezes ZUS poinformował, że niektóre oddziały wydały już 99 proc. decyzji w sprawie tych wniosków.

ZUS szacuje, że w sumie wpłynie ok. 850 tys. wniosków w sprawie renty wdowiej. Derdziuk powiedział, że w 2025 r. renta wdowia ma kosztować 3,2 mld zł (świadczenie wypłacane przez pół roku, od lipca do końca 2025 r.), a w kolejnym – 8 mld zł rocznie.

W przypadku wniosków złożonych od stycznia do końca lipca tego roku renta wdowia będzie przyznana od 1 lipca.

Renta wdowia - warunki uzyskania świadczenia

Bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Wdowy i wdowcy mogą wybrać, czy chcą otrzymywać całą rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia, czy odwrotnie. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone do 25 proc. Taki wybór mają również osoby, którym przysługuje prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty szkoleniowej.

Wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu (tzw. renta wdowia) nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury (1878,91 zł brutto), czyli łącznie 5636,73 zł brutto. (PAP)