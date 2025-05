Czerwiec to miesiąc, w którym wypłaty emerytur i rent mogą nastąpić nieco wcześniej niż zwykle. Wszystko przez przypadające na ten czas dni ustawowo wolne od pracy, które mają wpływ na pracę urzędów oraz działanie systemu bankowego. W czerwcu 2025 r. terminy przekazywania emerytur z ZUS ulegną niewielkim zmianom. Sprawdź, którego dnia miesiąca wypłacane są emerytury, co się zmieni w czerwcu oraz czy możliwa jest zmiana daty wypłaty świadczenia.

Którego dnia miesiąca emerytura wpływa na konto?

ZUS wypłaca emerytury i renty zgodnie z ustalonym harmonogramem, który przewiduje przekazywanie świadczeń w kilku terminach w ciągu miesiąca. Emerytury trafiają na konta lub do rąk seniorów w ściśle określonych dniach:

1 dzień każdego miesiąca,

6 dzień każdego miesiąca,

10 dzień każdego miesiąca,

15 dzień każdego miesiąca,

20 dzień każdego miesiąca,

25 dzień każdego miesiąca.

Jeśli któryś z tych dni wypada w weekend lub święto, ZUS przesuwa wypłatę świadczenia na ostatni dzień roboczy poprzedzający termin standardowej wypłaty.

Emerytury z ZUS – nowe terminy wypłat w czerwcu 2025

W czerwcu 2025 roku wypłaty niektórych emerytur będą przesunięte z uwagi na układ kalendarza. Niektórzy czerwcową emeryturę dostaną już w maju. Harmonogram wypłat emerytur na czerwiec 2025 wygląda następująco:

30 maja (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone emerytury i renty, które miałyby zostać wypłacone w niedzielę 1 czerwca;

- w tym terminie zostaną wypłacone emerytury i renty, które miałyby zostać wypłacone w niedzielę 1 czerwca; 6 czerwca (piątek) ;

; 10 czerwca (wtorek) ;

; 13 czerwca (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone emerytury i renty, które miałyby zostać wypłacone w niedzielę 15 czerwca;

- w tym terminie zostaną wypłacone emerytury i renty, które miałyby zostać wypłacone w niedzielę 15 czerwca; 20 czerwca (piątek) ;

; 25 czerwca (środa).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje emeryturę bądź rentę 1 lub 15 dnia każdego miesiąca w czerwcu otrzymają świadczenie wcześniej. Pozostałe wypłaty będą realizowane bez zmian.

Od czego zależy termin wypłaty emerytury?

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 130 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118), świadczenia pieniężne są przekazywane za konkretny miesiąc kalendarzowy, a ich wypłata odbywa się w terminie ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dobór konkretnej daty przekazania emerytury uzależniony jest od organizacji pracy ZUS, w tym m.in. od liczby świadczeń przypadających do realizacji danego dnia.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Jeśli termin wypłaty emerytury lub renty koliduje ze zobowiązaniami finansowymi świadczeniobiorcy, może on wystąpić do ZUS o zmianę terminu wypłat. ZUS może uwzględnić wniosek o zmianę terminu wypłaty świadczenia, jednak tylko w wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych sytuacjach, jak na przykład zobowiązanie do płacenia alimentów.