Zgodnie z artykułem 88 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118)emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Wskaźnik waloryzacji ustala się na podstawie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększonego co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Kluczowe znaczenie ma tutaj tzw. inflacja emerycka, czyli wskaźnik uwzględniający zmiany cen towarów i usług najistotniejszych dla seniorów. I choć wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest zawsze w lutym, już pojawiły się pierwsze prognozy co do jego wysokości.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2026? Prognozy

Jak pisze superbiz.se.pl, wiele wskazuje na to, że w 2026 roku waloryzacja emerytur będzie niższa niż ta w 2025 roku. Z najnowszych danych GUS wynika bowiem, że w marcu inflacja osiągnęła 4,9 proc., a przeciętny wzrost wynagrodzeń 7,7 proc. To właśnie te dwa wskaźniki mają kluczowy wpływ na wysokość waloryzacji. Gdyby utrzymały się na tym poziomie przez cały rok, przyszłoroczna waloryzacja wyniosłaby 5,43 proc. Jeśli jednak tempo inflacji będzie dalej maleć, poziom waloryzacji również się obniży. Wiele sygnałów wskazuje na to, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.

Najniższa emerytura brutto i netto w 2026 roku

Najniższa emerytura w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, czyli około 1709,81 złotych netto miesięcznie. Przy prognozowanym na 2026 rok wskaźniku waloryzacji 5,43 proc. najniższa emerytura w 2026 roku może wynieść 1980,93 zł brutto, czyli około 1802,65 zł netto, Emerytura w porównaniu z rokiem 2025 wzrosłaby więc o około 102 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2026 brutto i netto [Tabela]

Ile wyniosą emerytury po waloryzacji w 2026 roku? Poniżej przedstawiamy tabelę kwot brutto i netto dla emerytur przy założeniu, że wskaźnik waloryzacji wyniesie prognozowane 5,43 proc.

Emeryturaw 2025 rokubrutto Emeryturaw 2025 rokunetto Emeryturapowaloryzacjiw 2026 rokubrutto Emeryturapowaloryzacjiw 2026 rokunetto Wzrostbrutto Wzrostnetto 1878,91 zł 1709,81 zł 1980,93 zł 1802,65 zł 102,02 zł 92,84 zł 2000 zł 1820,00 zł 2108,60 zł 1918,83 zł 108,60 zł 98,83 zł 2500 zł 2275,00 zł 2635,75 zł 2398,53 zł 135,75 zł 123,53 zł 3000 zł 2670,00 zł 3162,90 zł 2798,69 zł 162,90 zł 128,69 zł 3500 zł 3065,00 zł 3690,05 zł 3215,14 zł 190,05 zł 150,14 zł 4000 zł 3460 zł 4217,20 zł 3631,59 zł 217,20 zł 171,59 zł 4500 zł 3855 zł 4744,35 zł 4048,04 zł 244,35 zł 193,04 zł 5000 zł 4250,00 zł 5271,50 zł 4464,49 zł 271,50 zł 214,49 zł 5500 zł 4645,00 zł 5798,65 zł 4880,93 zł 298,65 zł 235,93 zł 6000 zł 5040,00 zł 6325,80 zł 5297,38 zł 325,80 zł 257,38 zł 6500 zł 5435,00 zł 6852,95 zł 5713,83 zł 352,95 zł 278,83 zł 7000 zł 5830,00 zł 7380,10 zł 6130,28 zł 380,10 zł 300,28 zł 7500 zł 6225,00 zł 7907,25 zł 6546,73 zł 407,25 zł 321,73 zł 8000 zł 6620,00 zł 8434,40 zł 6963,17 zł 434,40 zł 343,17 zł 8500 zł 7015,00 zł 8961,55 zł 7379,62 zł 461,55 zł 364,62 zł 9000 zł 7410,00 zł 9488,70 zł 7796,08 zł 488,70 zł 386,08 zł

Przedstawione kwoty netto uwzględniają zwolnienie emerytur do 2500 zł z podatku dochodowego oraz odliczenie 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy wypłaty emerytur po waloryzacji w 2026 roku?

Wypłata zwaloryzowanych emerytur odbywa się od 1 marca każdego roku. Dzieje się to automatycznie i seniorzy nie muszą składać wniosku o wypłatę zwaloryzowanego świadczenia. Każdy uprawniony otrzyma je w terminie, w którym standardowo otrzymuje przelew z ZUS. W 2026 roku 1 marca wypada w niedzielę, wypłaty zwaloryzowanych emerytur można się więc spodziewać już od 27 lutego.

Waloryzacja emerytur 2026 w porównaniu do lat poprzednich

Przewiduje się, że przyszłoroczna waloryzacja będzie niższa od tej z 2025 roku. Mniejszy wzrost wysokości świadczeń nie ma być jednak aż tak znaczący, jak miało to miejsce w tym roku. Przypomnijmy, jak wyglądał wskaźnik waloryzacji w latach 2023-2025: