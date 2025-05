Lato to okres dużych wydatków - trzeba szykować pieniądze

Wiele osób niecierpliwie czeka na lato i związane z nim wakacje i urlopy. Jednych cieszą słońce i wysokie temperatury, innych to, że wraz z dziećmi mogą odetchnąć od obowiązków szkolnych. Nie da się jednak ukryć, że okres ten będzie również okresem zwiększonych wydatków, a zaraz po nim rozpocznie się nowy rok szkolny, który dla rodziców uczniów również będzie wiązał się z koniecznością wysupłania z portfela większych niż zwykle kwot. Istotną pomocą mogą okazać się w tym okresie świadczenia, które rodzice mogą uzyskać od państwa jako pomoc finansową w wychowaniu dzieci, szczególnie te celowo związane z edukacją i rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

300,00 zł na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Pierwsze z nich to jednorazowe wsparcie pod nazwą Dobry Start, które można otrzymać bez względu na poziom dochodów. Przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do ukończenia przez nie 24 roku życia. Jest ono wypłacane na wniosek, który powinni złożyć rodzice lub opiekunowie dziecka (prawny lub faktyczny), a także rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Obsługą tego świadczenia zajmuje się ZUS, a sam wniosek należy złożyć elektronicznie. Można to zrobić przez portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS, a także przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ i przez bankowość elektroniczną. Podobnie jak w przypadku świadczenia 800 plus, wypłata jest dokonywana w formie bezgotówkowej (na wskazane konto). Przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2025/2026 wystartuje 1 lipca 2025 r., a zakończy 30 listopada 2025 r. Aby zagwarantować sobie wypłatę nie później niż do 30 września, należy złożyć wniosek w lipcu lub sierpniu. Jak uczy doświadczenie z lat poprzednich, złożenie wniosku w lipcu daje jednak szansę na wypłatę jeszcze w czasie wakacji.

Dodatkowe 100 zł dla rodzin w szczególnie trudnej sytuacji

Rodzice znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania również z drugiego świadczenia – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W 2025 r kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać przekroczona to 674,00 zł, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna, kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę. To świadczenie mogą otrzymać tylko te osoby, którym już wcześniej przyznano prawo do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do świadczenia Dobry Start, ten dodatek przysługuje również na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nauki dziecka w zerówce. Jego wysokość to 100,00 zł na każde dziecko, a wniosek o jego przyznanie należy złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.