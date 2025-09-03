Czym jest „Mama 4 Plus”?

Program „Mama 4 plus” to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące w wysokości minimalnej emerytury. Jest wsparciem dla tych osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury.

Kto może otrzymać świadczenie?

O świadczenie z programu mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W wyjątkowych przypadkach – w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci – świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Program wszedł w życie w marcu 2019 r. Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Analizy rządowe nad zmianami

MRPiPS poinformowało, że w ministerstwie trwają „kompleksowe analizy prawne, ekonomiczne i społeczne, dotyczące oceny zmiany przepisów w kierunku rozszerzenia świadczenia na ojców”.

Resort podkreślił, że każda zmiana w systemie emerytalnym niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe i dotyczy wielu osób, dlatego wszelkie nowe rozwiązania dotyczące tego obszaru winny być dokładnie przeanalizowane przed wprowadzeniem ich w życie.

„Dotyczy to także ewentualnego rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego” – zaznaczyło ministerstwo.

MRPiPS, powołując się na dane ZUS, przekazało, że – według stanu na 31 lipca 2025 r. – wpłynęło w sumie 106 tys. 668 wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, z czego 676 złożyli mężczyźni.

Świadczenie z programu otrzymuje 83 tys. 679 osób. Od 1 marca 2019 r. do 31 lipca 2025 r. kwota wsparcia wyniosła ponad 3,3 mld zł.

Świadczenia dla obcokrajowców

Resort podał, że w 50 przypadkach ZUS wydał decyzję w sprawie świadczenia dla osoby mającej obywatelstwo inne niż polskie. Dotyczyło to 22 obywateli Ukrainy, pięciu Armenii, pięciu Mongolii, trzech Bułgarii, trzech Rosji, dwóch Białorusi oraz Afganistanu, Austrii, Czech, Danii, Indii, Japonii, Mołdawii, Niemiec, Rumunii i Węgier.

