Podsumowanie wniosków o rentę wdowią

Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej wysłuchała we wtorek informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat realizacji ustawy o rencie wdowiej z uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Zastępca dyrektora departamentu ubezpieczeń społecznych w MRPiPS Sebastian Kamiński poinformował, że od 1 stycznia do wszystkich organów emerytalno-rentowych, wpłynęło łącznie ponad 1 mln 287 tys. wniosków o przyznanie prawa do renty wdowiej. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1 mln 114 tys. wniosków, do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ponad 160 tys. wniosków, do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA 8,1 tys. wniosków, do Wojskowych Biur Emerytalnych 4,8 tys. wniosków, a do Biur Emerytalnych Służb Więziennych 742 wnioski.

Geograficzny rozkład wniosków

Dyrektor departamentu świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS Bartosz Gaca poinformował, że najwięcej wniosków do ZUS-u zostało złożonych w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim. Dodał, że ponad 73 proc. wszystkich wnioskujących stanowiły osoby powyżej 71. roku życia.

Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Określa się to jako zbieg świadczeń.

Ile więcej zyskali emeryci?

Gaca przekazał, że do 31 sierpnia ZUS uruchomił wypłatę świadczeń w zbiegu dla ponad 804,5 tys. osób. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 2 mld 933 mln zł, z czego 15 proc. wynikające z konstrukcji przepisów to 280 mln zł. - To jest ta kwota, o którą wzrosły wypłaty dzięki zastosowaniu renty wdowiej - wyjaśnił.

Gaca zaznaczył, że dzięki rencie wdowiej świadczeniobiorcy zyskali średnio 352,21 zł.

Dane z KRUS

Katarzyna Witczak z KRUS poinformowała, że Kasa wypłaciła łącznie ponad 290 mln zł w ramach renty wdowiej, z czego ok. 45 mln zł to kwota, o którą wzrosły świadczenia w związku z zastosowaniem zbiegu.

- Z naszych danych wynika, że świadczeniobiorcy przeciętnie zyskali około 300 zł do swojego świadczenia - podkreśliła.

Przewodnicząca komisji poseł Joanna Borowiak (PiS) oceniła, że ustawa o rencie wdowiej nie spełnia oczekiwań seniorów. Jak mówiła, seniorów rozczarowują limity i kryteria, które ograniczają prawo do uzyskania tego świadczenia.

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej Krystyna Lewkowicz wskazała, że najwięcej emocji w jej środowisku budzi kryterium limitu trzykrotności minimalnej emerytury, powyżej którego nie można uzyskać prawa do renty wdowiej.

W odpowiedzi na te wątpliwości Sebastian Kamiński z MRPiPS podkreślił, że kryterium wieku oraz wysokości własnego świadczenia zostało wprowadzone, ponieważ ustawa jest kierowana do osób z najcięższą sytuacją, którym wsparcie finansowe powinno być udzielane w pierwszej kolejności. Zaznaczył również, że przyjęta w ustawie kwota graniczna, uprawniająca do świadczenia - trzykrotność minimalnej emerytury - będzie w przyszłości zwiększana.

Warunki przyznania renty wdowiej

Renta wdowia przyznawana jest wdowom i wdowcom spełniającym określone warunki. To m.in. ukończenie co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn oraz pozostawanie we wspólności małżeńskiej do czasu śmierci współmałżonka. Nie można też być w nowym związku małżeńskim. ZUS odmówi ustalenia zbiegu świadczeń, jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnią choć jednego ze wskazanych warunków lub jeżeli wysokość przynajmniej jednego ze świadczeń będzie równa kwocie limitu, czyli trzykrotności kwoty najniższej emerytury, lub ją przekroczy.