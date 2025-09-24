„Dobry Start” to program, który od kilku lat stał się stałym elementem wrześniowego kalendarza rodziców. Jednorazowe świadczenie 300 zł na wyprawkę szkolną pomaga w pokryciu kosztów zakupu podręczników, zeszytów, plecaków czy przyborów. Niestety, kwota nie zmieniła się od lat, co w czasach rosnącej inflacji i coraz droższych książek szkolnych, może martwić rodziców. Niemniej opiekunowie chętnie korzystają ze swoich praw.

Z danych ZUS wynika, że tylko do połowy września 2025 r. wypłacono 3,968 mln świadczeń, co oznacza, że ogromna większość uprawnionych rodzin złożyła już wnioski. Jednak spóźnialscy mają jeszcze czas – do 30 listopada. I to właśnie ta data jest kluczowa: przekroczenie jej granicy oznacza utratę prawa do wsparcia.

Na skróty: najważniejsze liczby

300 zł – wysokość świadczenia Dobry Start 2025.

Kto dostanie świadczenie 300+ w 2025 roku?

Świadczenie Dobry Start jest kierowane do bardzo szerokiej grupy rodzin – co roku obejmuje ponad 4,5 mln dzieci. Wsparcie przysługuje bez względu na dochody rodziny, co odróżnia je od programów takich jak 500+.

Uprawnieni są:

dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych i branżowych,

uczniowie w wieku od 7 do 20 lat ,

, uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 24. roku życia ,

, od roku szkolnego 2025/2026 – także dzieci uchodźców z Ukrainy, ale tylko jeśli uczą się w szkołach działających w polskim systemie oświaty.

Wyłączone z programu są dzieci w „zerówkach” oraz studenci.

Ważne Uwaga: ZUS liczy wiek rocznikowo, czyli np. uczeń technikum, który kończy 20 lat w lipcu 2025 r., nadal dostaje świadczenie, bo rozpoczął rok szkolny w wieku uprawnionym.

Mikro-FAQ

Czy przysługuje dla dziecka w zerówce?

Nie – program obejmuje wyłącznie uczniów szkół podstawowych i wyższych.

Czy student dostanie 300+?

Nie – świadczenie kończy się na etapie szkoły policealnej.

Czy dziecko w edukacji domowej ma prawo?

Tak – pod warunkiem, że jest formalnie zapisane do szkoły w polskim systemie.

Ile „na rękę” wynosi świadczenie 300+?

Świadczenie Dobry Start ma charakter ryczałtowy – oznacza to, że każdy uprawniony otrzymuje dokładnie 300 zł. Nie ma tu potrąceń podatkowych ani składkowych – pieniądze trafiają w całości na konto bankowe wskazane we wniosku.

Dla porównania – inne świadczenia rodzinne bywają różnie opodatkowane lub uzależnione od progu dochodowego. W tym przypadku sytuacja jest prosta: każdy uprawniony dostaje pełną kwotę.

Tabela wypłat

Dochód rodziny Kwota brutto Składki Podatek PIT Kwota netto (na konto) Dowolny (brak kryterium) 300 zł 0 zł 0 zł 300 zł

Mikro-FAQ

Czy 300+ wlicza się do dochodu przy innych świadczeniach?

Nie – nie jest opodatkowane ani oskładkowane.

Czy ZUS potrąca zaległe alimenty z 300+?

Nie – świadczenie nie podlega egzekucji komorniczej.

Od kiedy i w jakim harmonogramie wypłaca ZUS?

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 r.. ZUS wypłaca pieniądze w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Oznacza to, że:

złożenie wniosku we wrześniu skutkuje wypłatą do końca listopada,

złożenie wniosku w październiku skutkuje wypłatą do końca grudnia,

złożenie wniosku w listopadzie skutkuje wypłatą do końca stycznia 2026 r.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o świadczenie Dobry Start można złożyć wyłącznie elektronicznie. Jest kilka ścieżek:

Aplikacja mobilna mZUS – najprostsza opcja, przeznaczona dla rodziców korzystających ze smartfonów. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – wymaga zalogowania profilem zaufanym lub e-dowodem. Bankowość elektroniczna – większość dużych banków oferuje możliwość złożenia wniosku przez swoje serwisy internetowe. Portal Emp@tia (MRiPS) – dodatkowy kanał obsługiwany przez ministerstwo.

W formularzu należy podać:

numer konta bankowego,

adres e-mail i telefon kontaktowy,

dane dziecka oraz szkoły, do której uczęszcza.

Samodzielnie wniosek mogą złożyć również pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców oraz osoby wychodzące z pieczy zastępczej.

Wyjątki i wykluczenia – kto nie dostanie 300+?

Mimo że program jest szeroki, istnieją wyjątki. Wsparcia nie otrzymają:

dzieci w zerówce,

studenci (program kończy się na szkole policealnej),

dzieci uczące się w zagranicznych szkołach nieuznawanych przez polski system,

wnioski złożone po 30 listopada 2025 r. – niezależnie od powodu opóźnienia.

Koszt dla budżetu państwa - ile zapłacimy za 300 plus?

Z danych ZUS i MRiPS wynika, że program Dobry Start kosztuje budżet państwa średnio 1,3–1,5 mld zł rocznie. W 2025 r., tylko do połowy września, kwota ta wyniosła 1,19 mld zł. Do końca roku można spodziewać się, że łączny koszt osiągnie poziom 1,4 mld zł.

Dla porównania:

w 2024 r. koszt programu wyniósł ok. 1,35 mld zł ,

, w 2023 r. – ok. 1,31 mld zł.

Program obejmuje corocznie ponad 4,5 mln dzieci.

FAQ: Najczęstsze pytania o świadczenie 300+

Do kiedy można składać wniosek o 300+?

Do 30 listopada 2025 r.

Czy świadczenie jest opodatkowane?

Nie – 300+ wypłacane jest w pełnej kwocie.

Ile wynosi czas oczekiwania na wypłatę?

Maksymalnie 2 miesiące od złożenia wniosku.

Czy dziecko uchodźców z Ukrainy dostanie świadczenie?

Tak – od roku szkolnego 2025/2026, ale tylko w szkołach polskiego systemu.

Czy można złożyć wniosek w formie papierowej?

Nie – obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna.