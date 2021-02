BNY Mellon dołącza tym samym do innych znanych banków, takich jak JPMorgan, Citi, Goldman Sachs czy Deutsche Bank, które mają planować uruchomienie usług powierniczych w odniesieniu do kryptowalut w 2021 roku. Nie wiadomo, czy banki te zamierzają również uwzględnić w ofercie usługi brokerskie.

Warto zaznaczyć, że JPMorgan był dotychczas dość negatywnie nastawiony do kryptowalut. Pod koniec 2017 r. jego prezes, Jamie Dimon, określił bitcoina mianem „oszustwa”. Jednak pod koniec ubiegłego roku wykazał się większą dyplomacją oświadczając, że bitcoin mu po prostu nie odpowiada.

Stworzenie oferty kryptowalut w uznanych bankach sygnalizuje upowszechnienie tej klasy aktywów w branży finansowej. Wskazuje również, że istnieje popyt na takie usługi, a tradycyjne banki najprawdopodobniej boją się przeoczyć ten trend.

MasterCard dołącza do Visa

W ubiegłym tygodniu wspomnieliśmy, że Visa planuje ofertę produktu kryptowalutowego dla banków, umożliwiając im pośredniczenie w obrocie kryptowalutami na rzecz swoich klientów. Obecnie także MasterCard, podobnie jak Visa, planuje uwzględnić kryptowaluty w swojej ofercie.

W informacji zamieszczonej na stronie MasterCard spółka prezentuje plan uwzględnienia wybranych kryptowalut w swojej sieci jeszcze w tym roku. Zakłada on podobno umożliwienie rozliczeń w odniesieniu do wybranych kryptowalut – przede wszystkim tzw. stabilnych walut - stablecoins. Przewiduje się, że MasterCard uwzględni przynajmniej drugą co do wielkości stabilną walutę, tj. USDC. To kryptowaluta, którą także Visa chce uwzględnić w swojej sieci.

W zapowiedzi MasterCard wspomniano, że spółka pracuje - wraz z licznymi bankami centralnymi - nad możliwością dodania ich walut cyfrowych (tzw. CBDC) do swoich systemów płatniczych. Dla rynku kryptowalut olbrzymie znaczenie ma fakt, iż dwie największe firmy zajmujące się przetwarzaniem płatności niezależnie od siebie konstruują oferty dotyczące kryptowalut.

Wolumen na Uniswap sięga 100 mld USD

Wolumen transakcji na największej zdecentralizowanej giełdzie – Uniswap - osiągnął rekordowy poziom 100 mld USD. Zdecentralizowane giełdy uznawane są często za kluczowy aspekt zdecentralizowanych finansów, tzw. DeFi. Giełda Uniswap zaczęła działać pod koniec 2018 roku i bazuje na sieci Ethereum, w ramach której traderzy mogą dokonywać konwersji waluty za pomocą tokenów opartych na Ethereum. Najpopularniejszymi tokenami na Uniswap są stabilne waluty w zamian za takie tokeny jak Chainlink, Wrapped Bitcoin czy WETH.

Giełda Uniswap znacznie przyczyniła się do rozpowszechnienia transakcji dotyczących Ethereum – a tym samym do wzrostu opłat za przetwarzanie transakcji w sieci. Do pewnego stopnia oznacza to jednak, że Uniswap padła ofiarą własnego sukcesu. Wysokie opłaty transakcyjne spowodowały odpływ inwestorów na inne zdecentralizowane giełdy. W efekcie, w szczególności w ostatnich miesiącach, na popularności zyskał Binance (tzw. Binance Smart Chain). Wprawdzie PancakeSwap, zdecentralizowana giełda oparta na Binance Smart Chain, odnotowuje obecnie dzienny wolumen transakcji o połowę mniejszy od wolumenu na Uniswap, jednak w zależności od tego, jak długo potrwa stabilizacja skalowalności Ethereum za pomocą ETH 2.0, w przewidywalnej przyszłości najprawdopodobniej giełda ta osiągnie większy wolumen niż Uniswap.