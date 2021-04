Thiel, inwestor venture capital i konserwatywny fundator polityczny, wezwał rząd Stanów Zjednoczonych do rozważenia „bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących kryptowalut”. Jednocześnie Thiel jest głównym inwestorem w przedsięwzięciach związanych z wirtualnymi walutami, jak również z kryptowalutami.

„Zastanawiam się, czy w tym momencie Bitcoin powinien być postrzegany częściowo jako chińska broń finansowa przeciwko USA” – powiedział Thiel podczas wirtualnego wydarzenia zorganizowanego dla członków Fundacji Richarda Nixona. „Nawet jeśli jestem pro-kryptowalutową, pro-Bitcoinową osobą, zastanawiam się, czy w tym momencie Bitcoin powinien być również uznawany częściowo jako chińska broń finansowa przeciwko USA” – powiedział współzałożyciel PayPala Peter Thiel.

Thiel krytykuje Google, Facebooka i Amazona

Do dyskusji z Thielem dołączyli były sekretarz stanu USA Mike Pompeo i były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien. Rozmowa w dużej mierze dotyczyła relacji USA-Chiny. Moderatorem spotkania był Hugh Hewitt, gospodarz radia talk show i szef Fundacji Nixona.

Thiel wcześniej skrytykował firmę Google należącą do Alphabet Inc, którą oskarżył o działanie przeciwko amerykańskim interesom w przemówieniu z 2019 roku. We wtorek dodał, że naciskał na pracowników działu sztucznej inteligencji firmy – pytał, czy ich technologia była używana w chińskim regionie Sinciang, gdzie Chiny przetrzymują mniejszość ujgurską w obozach internowania. Niektórzy urzędnicy amerykańscy twierdzą, że jest to równoznaczne z ludobójstwem. Odpowiedź dla Thiela miała brzmieć: „Cóż, tak naprawdę nie wiemy – i nie zadawaj żadnych pytań”.

Chiny zaprzeczyły złemu traktowaniu mniejszości etnicznych i religijnych w Sinciangu. W oświadczeniu Google zapewnił, że nie współpracuje z chińskim wojskiem i firma jest „dumna z kontynuowania naszej długiej historii pracy z rządem USA, w tym Departamentem Obrony, w wielu obszarach, również cyberbezpieczeństwa, rekrutacji i opieki zdrowotnej”.

Dolina Krzemowa państwem jednopartyjnym

Thiel, który opuścił Dolinę Krzemową w dramatycznym stylu w 2018 roku, narzekając, że stała się ona „państwem jednopartyjnym”, nie ograniczył się do krytyki Google. Zasugerował, że amerykańska kontrola amerykańskich firm technologicznych powinna również obejmować Apple, zauważając, że firma produkuje większość swoich urządzeń w Chinach, gdzie standardy pracy są łagodniejsze niż w USA i Europie.

Thiel zasugerował również, że USA powinny zakazać TikTok, aplikacji społecznościowej należącej do chińskiej firmy ByteDance Ltd., i którą nazwał „rodzajem niesamowitej eksfiltracji danych o ludziach”. Facebook (gdzie Thiel znajduje się w zarządzie) przedstawił TikTok jako zagrożenie dla wartości amerykańskich. Ale Thiel skrytykował również Facebooka, zauważając, że firma odmówiła zajęcia zdecydowanego stanowiska w sprawie protestów w Hong Kongu w zeszłym roku.

Thiel skrytykował również Facebooka (i inne firmy technologiczne) – za cenzurę Trumpa i usunięcie jego konta. „Doszło do jawnej cenzury” – powiedział Thiel. „A kiedy robisz to z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to czuje się, że naprawdę przekroczyłeś jakiś Rubikon