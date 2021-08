"Na rynku walutowym duże znaczenie będzie miało zachowanie eurodolara, które zależne będzie od tego, czy rynek skupi się na perspektywach związanych z rozwojem pandemii czy tym, że przynajmniej w gospodarkach rozwiniętych nie jest aż tak źle, jak można się było tego obawiać. Sugeruje to, że eurodolar pozostanie w tym tygodniu w trendzie bocznym, a eurozłoty nie pogłębi obecnych spadków dużo bardziej" - powiedział Piotr Popławski

Ekonomista wskazał, że w Polsce po piątkowym odczycie inflacji wzrosły oczekiwania na podwyżki stóp procentowych.

"Z drugiej strony w Polsce rynek najwyżej spekuluje o podwyżkach stóp podczas gdy w krajach regionu podwyżki staja się już faktem. Istnieje więc duża szansa, że pojawią się pozycje przeciwko złotemu na tle walut regionu, dlatego zakładamy, że złoty pozostanie słaby do końca wakacji i nie wykluczamy kolejnego ataku na 4,60/EUR" -wskazał Popławski.

W piątek o godz. 10.00 Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 5,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w lipcu wzrosły rdr o 4,7 proc., a mdm wzrosły o 0,1 proc.

EUR/PLN tracił od rana i po 16.20 zniżkował o 0,35 proc. do 4,554. Z kolei EUR/USD rósł o 0,15 proc. do 1,188. USD/PLN spadał o 0,5 proc. do 3,834.

Popławski powiedział, że najważniejszym wydarzeniem dla rynków w tym tygodniu będą piątkowe dane z rynku pracy w USA w lipcu.

"Fed mocno akcentuje sytuację na rynku pracy jako ten element, który może przesądzić o początku normalizacji swojej polityki. Dobra sytuacja na rynku pracy przybliżałaby ten moment i byłaby niekorzystna dla złotego i pozostałych walut rynków wschodzących, dlatego to jest moim zdaniem najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu" - wskazał.

RYNEK DŁUGU

W trakcie poniedziałkowej sesji rentowności 10-latek spadły o 5 pb do 1,65 proc.

"Widać, jak dużą rolę odgrywa niska podaż obligacji na rynku pierwotnym. W zeszłym tygodniu nastąpił spory skok dochodowości swapów, ale na rynku wtórnym tego nie widać. Inwestorzy skupiają się na fakcie, że w tym miesiącu odbędzie się jedna aukcja zamiany organizowana przez MF i to trzyma rentowności nisko w zasadzie na całej krzywej" - ocenił Piotr Popławski.

"Spodziewamy się, że ten stan może utrzymać się co najmniej do końca wakacji, do czasu aż nie nastąpią większe ruchy w górę na rynkach bazowych. Do tej pory krajowe rentowności pozostaną na niskich poziomach, możemy mieć też do czynienia z lekkimi spadkami dochodowości" - dodał.

W poniedziałek po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich są 3,8 pb niżej, na poziomie 1,201 proc., a niemieckich nieznacznie zniżkują o 1,3 pb do -0,471 proc.