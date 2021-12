"Niewątpliwie dominującym w mojej opinii czynnikiem dla EUR/PLN jest po prostu płytki rynek i końcoworoczny czas rozliczeń. Inwestorzy są bardzo mało aktywni. Zmienność na rynku złotego pozostaje niewielka i raczej ze spokojem wchodzimy w nowy rok. Natomiast tuż po Nowym Roku odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przesunięte z 12 na 4 stycznia. W związku z tym na początku 2022 r. możemy spodziewać się podwyższonej zmienności" - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk TMS Brokers Maciej Madej.

Wskazał, że wyjściowym poziomem dla EUR/PLN jest 4,60.

"Dziś prezes Glapiński udzielił wywiadu, w którym nakreślił prognozy makroekonomiczne na kolejne lata. Wydaje się, że wskazany przez niego poziom inflacji jest mocno optymistyczny. Rynek przeszedł obok tych informacji obojętnie, wycena długu nie uległa zmianie, a złoty nie musiał ulegać dostosowaniu. Obserwujemy więc niemal te same poziomy EUR/PLN przez większą część tygodnia" - dodał.

Cytowany przez Business Insider szef NBP Adam Glapiński podał, że inflacja średnioroczna w 2022 roku wyniesie 7,6 proc., a szczyt inflacji przypadnie na czerwiec, kiedy to wyniesie 8,3 proc., aby w grudniu obniżyć się do 6,2 proc.

Od rana EUR/PLN stabilizuje się tuż poniżej poziomu 4,60, a po południu kurs jest 0,05 proc. pod kreską. USD/PLN idzie w górę o 0,2 proc. do 4,06, podczas gdy EUR/USD idzie w dół o 0,2 proc. do 1,132.

RYNEK DŁUGU

Zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak oceniła, że przedostatnia tegoroczna sesja na rynku długu przebiega spokojnie.

"Obserwujemy niewielkie ruchy wzdłuż krzywej rentowności. Rentowność 2-letnich papierów zbliża się do 3,4 proc., a więc najwyższego poziomu od marca 2013 r. Pod koniec roku tanieją też 5-latki, których dochodowość zbliża się do 4 proc. Końcówka roku to też nowe tegoroczne rekordy rentowności papierów 10-letnich, które po raz ostatni były handlowane powyżej 3,6 proc. na początku 2017 roku. Na rynkach bazowych obligacje się dzisiaj umacniają" - zauważyła.

"Rosnąca presja inflacyjna oraz rewizja średniorocznej inflacji w 2022 r. w górę przez prezesa Glapińskiego wsparła oczekiwania rynku na wyższą podwyżkę o 75 pkt. bazowych na wtorkowym posiedzeniu. Kontrakty FRA sugerują, że w połowie przyszłego roku główna stopa procentowa w Polsce będzie powyżej 4,25 proc. Jest to otoczenie niekorzystne dla obligacji skarbowych. Po powrocie inwestorów z noworocznej przerwy zwyżki rentowności mogą się nasilić" - oceniła.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w dół o blisko 2 pb do 1,527 proc., a niemieckich zniżkują o 1 pb do -0,193 proc.