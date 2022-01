"Oczywiście czekamy na to co wydarzy się jutro i w środę, czyli posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej oraz konferencję prasową prezesa NBP Adam Glapińskiego. Realizacja rynkowego scenariusza i konsensusu, czyli podwyżki stopy referencyjnej o 50 pb jest już w cenach, ale powinna utrzymywać złotego na bieżących poziomach, czyli tych, które widzimy obecnie" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

Między październikiem a grudniem RPP podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznie o 165 pb, do 1,75 proc., w trzech krokach po 40, 75 i 50 pb.

Ekonomista wskazał, że dla złotego istotny będzie wydźwięk środowego wystąpienia prezesa NBP Adama Glapińskiego.

"Wiele będzie zależeć od tego, co usłyszymy w środę, co prezes NBP powie o przyszłości. Kluczowe będzie czy oczekiwania rynkowe, które w ostatnim miesiącu mocno się nasiliły z uwagi chociażby na rewizję w górę tegorocznej ścieżki inflacji, mają uzasadnienie. To będzie stanowiło potencjalne źródło zmienności w tym tygodniu dla złotego oraz dla krajowego długu" - powiedział.

"Jeśli zabraknie konkretów, to wydaje mi się, że rynek także nie zmieni oczekiwań i pozostanie wierny agresywnej ścieżce zacieśniania polityki pieniężnej w tym roku" - dodał.

Od rana EUR/PLN stabilizował się w okolicach poziomu 4,59, a po południu kurs jest 0,18 proc. pod kreską, w okolicy 4,58. USD/PLN idzie w górę o 0,31 proc. do 4,046, podczas gdy EUR/USD idzie w dół o 0,47 proc. do 1,132.

RYNEK DŁUGU

"Sytuacja jest podobna jak na złotym. Jeżeli podwyżka będzie zgodna z oczekiwaniami, to ten scenariusz jest już zdyskontowany. Jakiekolwiek odmienne scenariusze, czy to podwyżka o 25 pb, czy o 75 pb, chociaż ryzyka są raczej w górę, będą powodem do rynkowej zmienności" - wskazał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w górę o 9,7 pb do 1,597 proc., a niemieckich rosną o 4,2 pb do -0,137 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.52 9.40 11.15 EUR/PLN 4,5805 4,5852 4,599 USD/PLN 4,0488 4,0436 4,0588 CHF/PLN 4,4104 4,4254 4,4483 EUR/USD 1,1313 1,1339 1,1331 DS1023 3,41 3,40 3,364* PS1026 3,98 4,00 3,94* DS0432 3,71 3,68 3,65*

*Notowania z dnia 30.12.2021 r.