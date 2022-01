"Sentyment do złotego niezmiennie pozostaje raczej pozytywny. Przekładają się na to dość wyraźne działania RPP w zakresie podwyżek stóp procentowych, które wreszcie zostały dostrzeżone przez rynek walutowy, a także dość optymistyczne nastroje na rynkach w ostatnim czasie. Niewątpliwie czynnikiem ryzyka jest konflikt z KE. Pojawiają się doniesienia, że KE mogłaby potrącać środki należne Polsce w ramach konkretnych pakietów, co może niekorzystnie wpływać na notowania" - powiedział Maciej Madej.

"Spodziewam się, że w średnim terminie działania NBP zepchną ten czynnik ryzyka na dalszy plan. W kolejnych dniach złoty może podjąć próbę odreagowania ostatniego umocnienia i można spodziewać się lekkiego osłabienia, natomiast co do zasady w średnim terminie złoty powinien zyskiwać" - ocenił.

Po południu EUR/PLN jest 0,05 proc. na plusie, nieco poniżej poziomu 4,53, a USD/PLN rośnie o 0,44 proc. do 3,985. W tym czasie EUR/USD zniżkuje o 0,4 proc. do 1,136.

RYNEK DŁUGU

Krótki koniec krajowej krzywej rentowności wyhamował we wtorek kilkudniowe spadki, a wzrosty kontynuowały papiery 5 i 10-letnie.

"W USA testowane był niedawno lokalne szczyty rentowności, a niemieckie Bundy są bardzo blisko dodatnich poziomów. Trend na świecie jest rosnący, a SPW podążają w ślad tym. Nie ma co tutaj oczekiwać zmiany" - powiedział Madej.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 7 pb do 1,843 proc., a niemieckich pozostają w okolicy -0,02 proc.