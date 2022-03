Złoty w poniedziałek traci na wartości. Euro ok. godziny 8.10 kosztowało 4,7 zł, co oznacza spadek wartości złotego o ok. 0,6 proc.

Złoty w poniedziałek rano traci na wartości. Reklama Euro ok. godziny 8.10, po spadku wartości złotego o 0,6 proc., kosztowało 4,7 zł. Dolar w stosunku do złotego wzmocnił się o ponad 0,9 proc. i kosztował ponad 4,296 zł. Frank szwajcarski umocnił się o blisko 0,5 proc. w stosunku do złotego i ok. godziny 8.10 kosztował 4,596 zł.