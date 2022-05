Złoty w czwartek nieco słabnie w stosunku do euro. Kurs wspólnej waluty wzrósł z rana o 0,16 proc. i wynosił ok. 7.30 niespełna 4,65 zł. W ślad za osłabieniem do euro złoty stracił także nieco do franka szwajcarskiego, który po umocnieniu się o 0,17 proc. kosztował niecałe 4,5 zł.

Za to w stosunku do dolara złoty lekko zyskuje. Ok. godz. 7.30 dolar po spadku o 0,15 proc. kosztował nieco ponad 4,43 zł.