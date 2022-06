"W czwartek na rynku panowała dość spora zmienność, którą dostarczyły dwa banki centralne czyli NBP i EBC. Na EUR/PLN atakowane były okolice 4,60, gdzie znajduje się górne ograniczenie trwającego od końca maja zakresu zmian, a tym samym pojawiała się presja na osłabienie złotego" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Reklama

Zdaniem stratega PKO BP, takie zachowanie polskiej waluty można wiązać z nieco bardziej umiarkowaną decyzją RPP i dzisiejszym, bardziej umiarkowanym przekazem ze strony prezesa NBP.

Reklama

"Decyzja RPP była zgodna z oczekiwaniami, ale rynek zakładał ruch o 100 pb, a być może nawet więcej. Natomiast ton dzisiejszej wypowiedzi prezesa Glapińskiego sygnalizuje zbliżający się koniec cyklu podwyżek stóp procentowych" – powiedział Budzicki.

"Prezes NBP wspomniał, iż spodziewa się oraz widzi symptomy zbliżającego się spowolnienia gospodarczego" – dodał strateg PKO BP.

"Profesor Glapiński powiedział również, że chce walczyć z inflacją, a nie doprowadzić do recesji i jego zdaniem w okresie letnim inflacja w Polsce osiągnie szczyt. To wskazuje, że cykl podwyżek stóp może dobiegać końca" – powiedział strateg PKO BP.

Zdaniem Budzickiego, z punktu widzenia waluty te sygnały zostały odebrane negatywnie i z tego powodu mamy taką a nie inną reakcję na złotym. "Te sygnały mogą ciążyć złotemu w kolejnych dniach i poziom 4,60 może być poważnie testowany" - dodał

"W tej chwili zbliżamy się stopniowo do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Spodziewamy się, że w lecie inflacja się ustabilizuje, później zacznie spadać, wolno. Przy utrzymaniu tarcz antyinflacyjnych rządu spodziewamy się, że pod koniec przyszłego roku, w ostatnim kwartale, sytuacja będzie opanowana. Co nie znaczy, że inflacja będzie w ramach naszego celu, jeszcze nie, ale będzie pod całkowitą kontrolą" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prezes NBP.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 8 czerwca podwyższyła stopy procentowe o 75 pb w tym referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,5 proc., a także redyskontową weksli i dyskontową weksli odpowiednio do 6,05 proc. i do 6,1 proc. Było to dziewiąte z rzędu posiedzenie RPP z podwyżką stóp.

Na posiedzeniu z 9 czerwca br. Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC podał, że podwyżki stóp proc. rozpoczną się w lipcu (o 25 pb), kolejna będzie we wrześniu, a ścieżka wzrostu stóp proc. będzie stopniowa i stabilna.

O godzinie 17.08 kurs EUR/PLN rośnie o 0,41 proc. do 4,6061, a USD/PLN zwyżkuje o 1,03 proc. do 4,3246. Na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD spada o 0,58 proc. do 1,0653.

RYNEK DŁUGU

"EBC w sposób jednoznaczny nakreślił kierunek przyszłych podwyżek stóp, a w konsekwencji tego na rynkach bazowych w Europie rentowności długu wzrosły. To wpłynęło negatywnie na polski rynek długu, powodując przesunięcie krzywych dochodowości w górę" – powiedział strateg PKO BP.

Jak dodał Budzicki, efektem takiej komunikacji EBC było także rozszerzenie spreadów między rentownościami obligacji włoskich i niemieckich, co jego zdaniem pokazuje, że rynek dostrzega problem związany z fragmentacją rynku na kraje południa i północy Europy.

"Przekaz EBC spowodował także wahania na EUR/USD, jednak finalnie kurs tej pary utrzymał się w budującym się od drugiej połowy maja trendzie bocznym" - powiedział.

"Bardziej umiarkowany przekaz ze strony prezesa NBP i zbliżający się koniec cyklu powinien teoretycznie powodować spadki krzywych dochodowości krajowego długu" - dodał.

Zdaniem Budzickiego, dla realizacji takiego scenariusza ważne będzie zachowanie złotego.

"Jeśli presja na osłabienie złotego będzie umiarkowana i utrzymamy się w okolicach 4,60 na EUR/PLN lub niewiele wyższych, to są spore szanse na spadki rentowności krajowych obligacji" – podsumował strateg PKO BP.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 2,6 pb do 3,055 proc., a niemieckich zwyżkują o 8,3 pb do 1,432 proc.