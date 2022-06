Bitcoin, największa i najbardziej znana kryptowaluta na świecie, wzrosła o ponad 16 proc. od tegorocznego minimum na poziomie 17 592,78 dolarów z 18 czerwca. Spadek był spowodowany m.in. obawami inwestorów o rosnące problemy w branży kryptowalutowej i ogólnego odwrotu od bardziej ryzykownych aktywów – podaje redakcja CNN. Według Coinmarketcap, cena kryptowaluty spadła nieco w niedzielę wieczorem do 19 781,69 dolarów.

Andrew Brenner, szef działu międzynarodowych instrumentów w National Alliance Securities, skomentował, że wzrost bitcoina był prawdopodobnie wynikiem kupowania waluty cyfrowej przez inwestorów detalicznych w weekend, kiedy pracuje niewielu profesjonalnych traderów. Wyprzedaż na rynku kryptowalut zbiegła się w czasie ze spadkiem akcji, ponieważ amerykańskie akcje odnotowały największy tygodniowy spadek procentowy od dwóch lat z powodu obaw o wzrost stóp procentowych i rosnące prawdopodobieństwo recesji. Brenner dodał, że waluty cyfrowe nie są dobrą inwestycją w czasie, gdy amerykańska Rezerwa Federalna ogranicza podaż dolarów, kończąc ekspansywną politykę monetarną.

Eksperci kryptowalutowi nie przejmują się krachem bitcoina

Mimo fatalnych tygodni kryptowalut inwestorzy długoterminowi spokojnie przyjmują do wiadomości skrajne spadki wartości cyfrowych walut. Jak pisze redakcja CNN, bardziej niepokojące są problemy strukturalne uniemożliwiające inwestorom wycofanie swoich pieniędzy z giełd kryptowalutowych. Binance, największa na świecie giełda kryptowalutowa, wstrzymała wypłaty na kilka godzin w zeszły poniedziałek. Celsius Network, która ma 1,7 miliona użytkowników, tymczasowo wstrzymała wypłaty z powodu „ekstremalnych warunków rynkowych”. Nie wiadomo, czy Celsius Network w ogóle znów zacznie działać.

Coinbase, największa giełda kryptowalut w Stanach Zjednoczonych pod względem wolumenu obrotów, ogłosiła we wtorek, że zwolni około 18 proc. swoich pracowników, powołując się na recesję, która „może doprowadzić do kolejnej kryptowalutowej zimy i może trwać przez dłuższy czas”. Jak na razie liderzy kryptosfery nie są zbyt zmartwieni. Twierdzą, że jest to normalne i że rynek niedźwiedzia w kryptowalutach nie działa tak samo, jak rynek niedźwiedzia w akcjach: niskie poziomy są bardziej ekstremalne, ale równie ekstremalne są te wysokie. Podczas niedźwiedziej giełdy kryptowalutowej w latach 2017-2018 wartość bitcoina spadła o 83 proc., z 19 423 dolarów do 3 217 dolarów. Jednak w listopadzie 2021 r. bitcoin był wyceniany już na 68 000 dolarów. W tym samym okresie wartość ethereum spadła z 1 448 do 85 dolarów, co stanowi spadek o około 95 proc. W listopadzie 2021 roku kryptowaluta była wyceniana na 4 850 dolarów. Podczas rynku niedźwiedzia w latach 2013-2015 wartość bitcoina również spadła o 82 proc., z 1 127 do 200 dolarów.

Biorąc pod uwagę, jak nowe są kryptowaluty (zaczęły się w 2009 roku), są one naturalnie bardziej zmienne. Za przykład może służyć Amazon, którego cena akcji osiągnęła maksimum na poziomie 113 dolarów za akcję podczas boomu internetowego pod koniec lat 90-tych, po czym spadła o 95 proc. do 5,51 dolarów. Tymczasem we wtorek kurs akcji Amazona zamknął się na poziomie 102,31 dolarów, ale zanim 6 czerwca wszedł w życie podział akcji w stosunku 20 do 1, kurs akcji Amazona znacznie przekraczał 2000 dolarów.

Nie tylko kryptowaluty, ale także inne akcje technologiczne odnotowują obecnie znaczne spadki. Akcje Ubera spadły o ponad 50 proc. od początku roku, Lyfta o 67 proc., a Netflixa o prawie 72 proc.

Nadal istnieją poważne obawy związane z walutami cyfrowymi. Mniej inwestorów było narażonych na gwałtowne spadki kryptowalut podczas ostatniego załamania, a tym razem więcej z nich może stracić pieniądze. Niektóre nowe firmy związane z kryptowalutami mogą również stracić na wartości w czasie spowolnienia na zatłoczonym rynku kryptowalut, ale w dłuższej perspektywie wartość kryptowalut prawdopodobnie ponownie wzrośnie – twierdzi John Browning, współzałożyciel i dyrektor zarządzający BAND Financial. Warren Buffett niegdyś powiedział: „Dopiero gdy przypływ się skończy, dowiadujesz się, kto pływał nago”.