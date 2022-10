Złoty we wtorek po południu odrabia straty do głównych walut. Wobec euro zyskuje 0,23 proc. Polska waluta umacnia się również do dolara o 1,86 proc., i franka szwajcarskiego o 0,59 proc.

Złoty we wtorek po południu odrabia straty do euro, za które trzeba zapłacić 4,81 zł, zyskuje o 1,86 proc. do dolara, który kosztuje 4,82 zł. Tanieje również szwajcarska waluta. Około godziny 18.30 za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,92 zł. Reklama We wtorek rano za euro płacono 4,82 zł, za dolara 4,90 zł, za franka szwajcarskiego 4,94 zł. (PAP)