"W tym tygodniu kurs EUR/PLN zbliżył się do okolic 4,89, jednak w skali tygodnia osłabienie złotego nie było znaczące, gdyż w takiej perspektywie przesunęliśmy się w górę o 3-4 grosze. W tym czasie na rynkach bazowych EUR/USD testował parytet, jednak w drugiej części tygodnia kurs wrócił do okolic 0,98. Przyczyna osłabienia złotego była w większości lokalna i związana głównie z decyzjami podjętymi na ostatnim posiedzeniu RPP. Rada zaskoczyła rynek, pozostawiając stopy procentowe w Polsce bez zmian i podkreśliła wysokie prawdopodobieństwo zbliżającego się końca cyklu podwyżek stóp. Tym samym przekaz ze strony Rady był bardzo łagodny jak na oczekiwania rynkowe" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Jak wskazał ekonomista, w wyniku decyzji i przekazu Rady, spadły oczekiwania odnośnie przyszłych podwyżek stóp procentowych w Polsce o blisko 40 pb.

"W tym momencie rynek wycenia podwyżkę stóp o 25 pb. w tym roku i niecałe 25 pb. w roku 2023. Tym samym rynek uwierzył, że korekty na stopach procentowych w Polsce będą mniejsze od tego, co oczekiwano jeszcze kilka dni temu" – powiedział.

Ekspert dodał, że wydarzeniem piątku była publikacja miesięcznych danych z amerykańskiego rynku pracy.

"Dane były mocne, co doprowadziło do wzrostu rentowności obligacji oraz umocnienia dolara. Dane te będą jednym z argumentów za dalszym, mocniejszym zaostrzaniem polityki pieniężnej przez Fed" – dodał ekonomista.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 263 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 255 tys. i wzrostu o 315 tys. miesiąc wcześniej - podał amerykański Departament Pracy.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,5 proc., oczekiwano 3,7 proc. wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej.

W opinii stratega PKO BP, w nadchodzących dniach nie ma w kalendarium danych, które mogłyby zmienić dotychczasowe trendy rynkowe.

"Najważniejszym wydarzeniem będzie publikacja danych na temat inflacji w USA (12 października, godzina 14.30 czasu polskiego – PAP). Dane na poziomie inflacji bazowej zapewne będą wyższe od oczekiwań, co może podtrzymywać dotychczasowe trendy oraz wiarę w dalsze podwyżki stóp procentowych. Lokalnie publikowane będą dane na temat inflacji w Czechach i na Węgrzech (11 października, godzina 9.00 - PAP), które prawdopodobnie potwierdzą presję inflacyjną, co może wpływać na retorykę tamtejszych banków centralnych. Jest to o tyle istotne, że oba banki sygnalizują chęć zatrzymania cyklu podwyżek stóp procentowych, podobnie jak nasze RPP, a tym samym ewentualna zmiana retoryki mogłaby mieć wpływ na oczekiwania podobnej zmiany po stronie RPP" – powiedział Budzicki.

W takim otoczeniu ekonomista oczekuje utrzymania podwyższonej awersji do ryzyka, co na EUR/PLN powinno skutkować utrzymaniem kursu powyżej 4,80.

"Gdyby jednak sentyment na świecie wyraźnie się pogorszył, to na EUR/PLN możemy kierować się w okolice 4,89" - podsumował.

O godzinie 16.07 kurs EUR/PLN spada o 0,53 proc. 4,8623, a USD/PLN zniżkuje o 0,1 proc. do 4,9875.

Na rynkach bazowych kurs EUR/USD spada o 0,43 proc. do 0,9749.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu, w perspektywie tygodnia mieliśmy do czynienia z niewielkim spadkiem rentowności 2-letnich papierów, a na obligacjach 10-letnich rentowności wzrosły o 20 pb. do 7,35 proc." – powiedział strateg PKO BP.

Zdaniem Mirosława Budzickiego główny wpływ na zachowanie krajowego długu miały decyzje podjęte w środę przez RPP, a na długi koniec krzywej oddziaływała głównie sytuacja na rynkach bazowych.

"Zapowiedziana stabilizacja w polityce pieniężnej w Polsce powinna podtrzymywać rentowności obligacji 2-letnich w okolicach 7,50 proc. Natomiast w przypadku obligacji długoterminowych negatywne trendy globalne mogą powodować wzrost rentowności krajowych 10-latek nawet powyżej 7,40 proc. w krótkim horyzoncie czasowym" – dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 6,8 pb. do 3,892 proc., a niemieckich idą w górę o 12 pb. do 2,2030 proc.

piątek piątek czwartek 16.11 9.35 17.35 EUR/PLN 4,8619 4,883 4,8771 USD/PLN 4,9860 4,9831 4,9606 CHF/PLN 5,0187 5,0385 5,0181 EUR/USD 0,9752 0,9799 0,9832 PS1024 7,348 7,326 7,280 DS0727 7,51 7,44 7,38 DS0432 7,36 7,25 7,19

