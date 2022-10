Złoty we wtorek traci wobec głównych walut - kurs euro wzrasta o ok. 0,5 proc., dolar zyskuje blisko 0,3 proc., a frank szwajcarski umacnia się o ok. 0,7 proc.

Złoty we wtorek traci wobec głównych walut. Kurs euro po godz. 9.40 wzrastał o 0,51 proc., a wspólna waluta wyceniana była na 4,82 zł. Dolar zyskiwał 0,36 proc., osiągając poziom 4,89 zł, a frank szwajcarski drożał o 0,69 proc. i kosztował 4,92 zł. Reklama W poniedziałek po południu za dolara płacono 4,89 zł, euro kosztowało 4,80 zł, a franka wyceniano na 4,91 zł. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję