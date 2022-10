Złoty w środę rano traci do głównych walut, wobec euro osłabia się o 0,09 proc., do dolara o 0,08 proc., a do franka szwajcarskiego o 0,22 proc.

Złoty w środę ok. godz. 7.30 tracił na wartości wobec wspólnej waluty 0,09 proc. - euro kosztuje ponad 4,76 zł. Reklama Polska waluta traciła również 0,08 proc. do dolara wycenianego na 4,78 zł. Złoty słabł również, o 0,22 proc., wobec franka szwajcarskiego, za którego trzeba zapłacić 4,81 zł. We wtorek ok. godz. 17.25 za euro płacono 4,76 zł. Dolar kosztował 4,77 zł, a frank szwajcarski 4,79 zł. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję